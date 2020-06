CFE deja sin luz a familias de Martínez de la Torre en crisis por pandemia

Familias de Martínez de la Torre denunciaron que ante la contingencia de COVID-19 y la suspensión de actividades económicas, no tuvieron para pagar su recibo de luz y les cortaron el suministro eléctrico.El ciudadano Carlos Cabrera comentó que al no contar con empleo, no tuvo cómo cubrir el servicio ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quedando sin energía desde hace una semana.Detalló que personal de CFE explicó que ahora también tendrán que cubrir el pago de reconexión, si es que quieren volver a contar con dicho servicio.Indico que algunos de sus vecinos que tampoco pudieron cumplir, acudieron a las instalaciones de la Comisión para hacer un convenio y pagar en parcialidades, aunque en su caso, no se enteraron de dicha opción y ahora ya les cortaron el suministro.Cabe destacar que recientemente se reveló a nivel nacional que durante la crisis por la pandemia, del 1° de abril al 12 de mayo, la Comisión Federal de Electricidad bajó el switch a 543 mil 128 mexicanos que no pudieron pagar el recibo de la luz y luego cobró 47 millones 38 mil pesos para reconectarlos