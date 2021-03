CFE lleva proyecto de paneles solares a Sierra de Zongolica

En pleno siglo XXI y a pesar de los avances tecnológicos, 789 millones de seres humanos no cuentan con servicio de energía eléctrica en el mundo. En México, según datos de la propia Comisión Federal de Electricidad, un millón 200 mil mexicanos viven en la oscuridad, sin los beneficios que otorga la energía eléctrica para la vida cotidiana y doméstica.Muchas de esas familias viven en la Sierra de Zongolica, en las Altas Montañas veracruzanas, hasta donde la CFE llevó un proyecto para convertir los rayos del sol en energía que permita mejorar la calidad de vida, así lo expresó el Director de la paraestatal, Manuel Bartlett Díaz al presentar un video del proyecto en sus redes sociales.“A través de paneles solares, la comunidad Zongolica, en Veracruz, contará con energía eléctrica. Un gran proyecto cuyo objetivo es llevar bienestar a sus habitantes. Conozcan el Proyecto Zongolica ”, indicó el titular de la dependencia federal.Con testimonios de diversos funcionarios, la CFE da a conocer que está invirtiendo cerca de 10 millones de pesos para beneficiar 189 viviendas y alrededor de 800 habitantes de la Sierra de Zongolica, una región veracruzana con alta marginación.“El proyecto de la CFE en Zongolica, Veracruz, es pionero en incorporar la perspectiva de género. Con esto se busca incidir en las condiciones de vida de las mujeres que habitan en las localidades donde se instalaron los paneles solares y también nos va a permitir analizar el impacto diferenciado que tienen las obras de electrificación en el desarrollo y en el bienestar”, indica Nimbe Durán Téllez, Titular de la Unidad de Género e Inclusión de la CFE.Añade que “mediante estas acciones la CFE avanza en este objetivo de contribuir a mejorar la vida de las mujeres y las niñas en México”.“El acceso a la electricidad nos permite facilitar cómo realizamos las tareas cotidianas y esto se tiene que ver en que hagamos de manera más rápida y eficiente las labores domésticas o que tengamos más tiempo disponible para dedicarlo a estudiar o para emprender negocios o actividades que pudieran brindarnos mayores ingresos económicos y todo esto incide en nuestra autonomía y en nuestra capacidad de agencia”, señaló.Durán Téllez comentó que su equipo está estructurado en tres áreas principales y uno de los componentes principales que tiene la Unidad de Género tiene que ver con Género y electricidad, para analizar justamente cuál es este impacto de género en la vida de mujeres y en la vida de hombres y cómo esto es distinto según los roles bajo los cuales vivimos.“El diagnóstico que realizó la Unidad de Género en las localidades de Zongolica pudimos notar primeramente que es una comunidad predominantemente integrada por población indígena y también vimos, por ejemplo, la forma en la que cocinan típicamente es con leña”.“Esto hace que las mujeres tengan que recorrer grandes distancias para conseguir esa leña, que se expongan a una diversidad de situaciones, cruzan localidades, a veces el camino no es de fácil acceso y además, el cocinar con leña impacta en su salud, impacta, pueden tener daños respiratorios a largo plazo. Este es uno de los tantos aspectos en los que la electricidad podrá ayudar a mejorar su vida”, asentó.A su vez, Brenda Rosas Medellín, Enlace Social en Generación VI de la CFE, dijo que dentro de la parte de Distribución es importante mencionar que esta es la primera vez que se utiliza el Fondo de Electrificación Universal para celdas solares.“Justamente coincide que nosotros estamos levantando el estudio y el Fondo lo administra ahora la CFE justo para celdas solares y así se conjuntan estos dos factores, nuestro estudio de la sociedad, fomentado por el ingeniero Carlos Morales Mar y que la CFE une este Fondo”.“Nosotros, dentro del estudio social que hemos hecho, el estudio social de género, y ambiental, tenemos nuestras propias hipótesis pero este es un primer proyecto piloto que realiza la CFE con enfoque de género”.“Entonces, creo que este será un parteaguas para que diversos procesos podamos unir nuestros conocimientos para poder recuperar el sentido social de la CFE”.“Me siento muy orgullosa, me siento muy agradecida con la Dirección que actualmente tiene la CFE por rescatar los valores y el sentido social, por hacer justicia a la gente que en el siglo XXI no tiene electrificación, es parte de nuestro proceso, es parte sustantiva la electrificación a las comunidades en extrema pobreza. Es importante atender a la población más necesitada, a los más pobres, a los más olvidados, a los indígenas, a los vulnerables, a los marginados”, destaca Brenda Rosas Medellín.“Generación VI de manera conjunta con CFE Distribución detectaron la necesidad del servicio de energía eléctrica en diversas localidades de la Sierra de Zongolica que son inaccesibles, que están muy lejanas de nuestras redes generales de distribución, que por lo tanto no son factibles electrificarlas de manera convencional”, indica Juan Pablo González Gaspar, Jefe del Departamento de Electrificación, División de Distribución Oriente de la CFE.El funcionario federal comenta que por ello se puso en marcha una de las opciones de solución que tiene la Secretaría de Energía para brindar el servicio de energía eléctrica a este tipo de comunidades a través de paneles solares individuales, que son los que se están instalando aquí en la sierra de Zongolica.“Se está invirtiendo alrededor de 10 millones de pesos, beneficiando 189 viviendas y alrededor de 800 habitantes de aquí de la sierra de Zongolica”, dio a conocer.Por su parte, Raúl Usla López, Gerente Divisional de la Región Oriente de la CFE, dijo que “a través de las reglas que tenemos para poder hacer extensiones de obras eléctricas a través de postes y cables que es lo común, pues hay un requisito, una extensión superior a los cinco kilómetros pues no se puede asegurar su confiablidad ni la continuidad del servicio por los temas de regulación del voltaje”.Raymundo Peña López, Jefe de Planificación Zona Distribución Orizaba de la CFE, destacó la función de los paneles solares que básicamente “absorben la irradiación solar, que posteriormente dentro de lo que es el Sistema llega a un traductor, a un convertidor y finalmente va a repartir esa energía a los diferentes equipos de iluminación, electrodomésticos, principalmente, para satisfacer las necesidades de los habitantes”.Agustín Ildefonso Herrera Stiller, Director General EPS CFE Generación VI, destacó que “la EPS VI ha coordinado las actividades a efecto de poder llevar a cabo este proyecto en esas comunidades indígenas”.“La coordinación ha consistido en establecer las planeaciones y los programas de trabajo con las diferentes entidades con las que cuenta la CFE en toda su jerarquía organizacional”.“Estamos incorporando, para que también tenga éxito de este proyecto a entidades, asociaciones civiles, entidades educativas, como es el caso el Fondo para la Paz, que nos ha ayudado bastante en lo que es el reconocimiento de la región, para efecto de poder llegar a las comunidades que están en extrema pobreza y en el caso de la institución educativa, que es el Instituto Tecnológico de Zongolica, nos está apoyando con los alumnos para efecto que ellos puedan, en un momento dado, realizar actividades de mantenimiento preventivo para que los equipos permanezcan más tiempo en su vida útil y que no se tengan que hacer actividades extraordinarias para que no se incrementen los costos por instalación, por mantenimiento, etcétera”.Carlos Morales Mar, Director Corporativo de Operaciones de la CFE, dijo que desde sus orígenes, la CFE tiene el propósito fundamental de llevar el servicio eléctrico a todos los mexicanos.“A través del tiempo ha logrado ir electrificando zonas que antes no contaban con esa energía pero que fueron del acceso de las redes de distribución. Sin embargo, actualmente estamos muy cerca del 99% de cobertura de todos los usuarios y de llegar a toda la gente, pero ese 1 por ciento todavía significa que todavía hay más de 1 millón 200 mil personas sin el acceso a la energía eléctrica. Entonces, con esa estadística entramos nosotros a la idea de expandir, de hacer llegar toda la energía a los mexicanos”.A su vez, Pierre Antuan Gilly Díaz, Gerente de Desarrollo Social de la CFE, señala que su área incide “en este proyecto en coordinación con la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI a través del acercamiento y vinculación con la comunidad, realizando acciones afirmativas de responsabilidad social en materia de energía, en materia de respeto al medio ambiente, en materia de un mayor vínculo con la comunidad, pero insisto y lo recalco, a través de una perspectiva de género”.“Este sistema fotovoltaico, además de que se instala en forma rápida, de que el mantenimiento es mínimo, la garantía de los equipos es de diez años y cuatro de las baterías abaten el gasto en velas y diésel que va, en un rango que va de los 236 - 240 pesos a los mil 200 pesos por familia. Esto por supuesto que abate mucho los gastos porque es gente que tiene mínimos ingresos”.“Este es el parteaguas para que se empiece con acciones muy importantes de desarrollo social a partir de acciones integrales en materia de salud, en materia de educación, porque ya teniendo la energía en casa es mucho más fácil todo, desde la educación de los hijos hasta las actividades domésticas”.“Entonces yo creo que esta acción va a ser fundamental para logra todo esto y digo, son pasos muy pequeños, pero todo abona en una visión social fundamental para llevar la energía a todos los rincones del país”, asevera.Las 189 familias, los 800 hombres y mujeres de la Sierra de Zongolica, que se verán beneficiados con este proyecto de paneles solares se encuentran felices. Así lo expresa Andrea Tehuintle Calihua, quien dice que ahora se siente mejor y más tranquila.“Yo sufrí tanto por candil, me paraba temprano, a las 4, cuando estaban mis hijos chiquitos. Ahora voy a estar más tranquila. Ahora van mis hijos a trabajar, me paro como a las 6 mientras ellos van a cortar café. Ya no voy a ocupar mi candil. Mejor, cuando no hay petróleo, veladora. Ahorita ya no. Gracias a Dios que siquiera llegó la luz”, destacó.“Yo soy mujer y todas las mujeres necesitamos tener agua, luz, todo en nuestras casas, esto es importante para todas las mujeres”, destacó.Por su parte, José Cruz Sánchez, regidor primero del Ayuntamiento de Zongolica, dijo que “esto va a ser de gran beneficio para la gente. La verdad es que aún en la sierra de Zongolica y principalmente en el municipio de Zongolica hay mucha gente que no cuenta con el servicio de energía eléctrica, entonces esto es una buena opción”.“La verdad que la gente en ese aspecto, los que han entendido, están muy agradecidos, contentos con este proyecto, con este financiamiento, porque nadie en el pasado, nadie se preocupaba por esta situación y la verdad es que hay comunidades que aún no cuentan con camino donde Comisión Federal pudiera hacer instalaciones para poder suministrar energía eléctrica”.“Con esto, la gente se va a beneficiar, va a mejorar la calidad de vida, los niños para estudiar y muchas cosas más, sobre todo yo veo que viene dirigido más hacia las mujeres, porque la verdad es que son las que sufren más, a diario se la pasan en casa, no cuentan con el servicio de energía eléctrica, muchas veces con candiles, con velas y esto les viene a cambiar la vida, la forma de vivir”, asentó.Lucio Cahua Tezoco, Supervisor de Campo para Fondo para la Paz en Zongolica, dijo que cuando se inició este proyecto, el Fondo para la Paz levantó un padrón de participantes que en sí necesitan esta ayuda para que las familias tengan energía o luz en sus viviendas.“Prácticamente las familias que necesitan la luz son familias que viven en la marginación, que no viven en el centro de la localidad, que usaban el candil que es un frasquito de acero con una mecha y le echan diesel. Entonces es el famoso candil y con eso se alumbraban las personas. Lo bueno de este proyecto es que las mujeres van a tener mayor tiempo para convivir con sus familias, van a tener mayor tiempo para en sí realizar actividades que les gustan”, concluye.