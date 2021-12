Chocan en Congreso por Tito “N”; exhiben presunto fraude millonario en Tierra Blanca

Este jueves, diputados del PAN y MORENA se confrontaron en torno a la detención de Tito “N”, quien aspiraba a dirigir al blanquiazul en Veracruz.Mientras los pianistas defendieron su inocencia debido a su abrupta detención, la diputada de MORENA, Margarita Corro Mendoza, afirmó que el político está relacionado con actos de corrupción en el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Tierra Blanca.De acuerdo con la morenista, si Tito “N” no había sido detenido se debió a la pandemia y a los cambios de titulares que hubo en la Fiscalía Anticorrupción, ya que como exalcalde de Tierra Blanca está relacionado a desvíos millonarios en el organismo paramunicipal.El debate comenzó con el anteproyecto de punto de acuerdo del legislador panista Enrique Cambranis Torres, quien afirmó que Tito “N” fue detenido irregularmente por la Fiscalía, instancia que en su opinión sirve como brazo ejecutor del Gobierno de Cuitláhuac García para encarcelar a adversarios políticos.“Se exhorta al gobernador Cuitláhuac García a que respete el Estado de Derecho y la autonomía de las instituciones en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, dijo en tribuna el panista.En respuesta, la morenista Margarita Corro Mendoza señaló que ella laboró en el Sistema de Agua Potable de Tierra Blanca y le consta que hubo corrupción en las últimas 3 administraciones municipales:“El 19 de abril del 2002 la ciudadanía recuperó el sistema de agua potable en Tierra Blanca en Veracruz, creando una empresa paramunicipal de la cual yo formé parte como representante de usuarios (…)”.“En contraste, durante los últimos 10 años un grupo político en Tierra Blanca se apoderó de ese organismo de agua potable; acrecentó la nómina de confianza, la llenaron de familiares y recomendados políticos, subieron las tarifas indiscriminadamente, se compraron vehículos para los directivos y fueron generosos con la prensa local para no recibir críticas y callar las constantes denuncias de la ciudadanía a esos malos tierrablanqueses”, señaló.Tambien mencionó que con el pretexto de componer la planta de tratamiento de aguas residuales se destinaron 60 millones de pesos en reparar la planta numero 1 y construir la planta número 2 pero dichas obras no fueron ejecutadas correctamente y una ni siquiera se comenzó.“El dinero fue ejercido pero para desgracia de los usuarios, la planta número 1 no funcionó y la planta número 2 ni siquiera se construyó (…), ni siquiera a obra negra llegó. Los 19 mil 717 usuarios del agua potable deben pagar mensualmente por drenaje y saneamiento 28.52 pesos”.“Es decir, en 8 años el sistema ha cobrado casi 54 millones de pesos por drenaje y saneamiento que no existe pero además irresponsablemente a falta de un sistema eficiente de agua potable y drenaje la contaminación se ha incrementado”.Añadió que estas irregularidades forman parte de una denuncia que se presentó en la Fiscalía General del Estado en agosto del 2018 en contra de diversos servidores públicos:“Sin embargo, la creación de la nueva Fiscalía Anticorrupción a mediados de ese mismo año provocó que se le diera, en la nueva Fiscalía, otro número de carpeta en el año 2019. Los cambios que se dieron en dicha Fiscalía, en el 2019 y 2020, aunados a la llegada de la pandemia, hicieron que este tema que tanto agravio nos ha causado a los terrablanquenses avance lentamente”.Cambranis Torres mencionó que le resulta extraña la información que tiene sobre el caso de la diputada, así como la información del coordinador de la Junta de Coordinación Política Juan Javier Gómez Cazarín, quien subió a redes sociales los presuntos delitos que se imputaban a Delfín Cano previo a su audiencia de control de la detención.“Cada vez que se detenga a alguien los compañeros de MORENA podrán explicarnos de qué se trata la carpeta y decir los delitos que se imputan”.Añadió que el mismo ORFIS exoneró a Delfín Cano de las irregularidades enlistadas por Corro Mendoza en una resolución del 6 de mayo del 2014.El diputado del PAN, Miguel David Hermida Copado, pidió a los morenistas “recordar su lucha y su causa” en contra de actos de represión, afirmando que el PAN dará la batalla para mostrar la inocencia de Delfín Cano, pidiendo libertad para los presos políticos.En tanto, el morenista Luis Arturo Santiago Martínez, subrayó que no hay presos políticos en Veracruz y pidió que no al PAN y al PRI que no olviden los políticos presos por corrupción en anteriores Gobiernos.“Hablan de represión, pues qué no el máximo monumento a la represión fue Miguel Ángel Yunes Linares, ese es el gran represor en el Estado de Veracruz y en dónde están aquellos que cometieron arbitrariedades.“Donde está Wilckler, escondiéndose en los sótanos, en la oscuridad porque quien nada debe nadie debe de temer”, señaló.Cambranis Torres reiteró que la Cuenta Pública de 2012 está solventada, sin embargo, la Fiscal General de Asuntos Ministeriales procedió sin respetar la presunción de inocencia, por ello, insistió en su llamado al Gobernador a respetar las instituciones.El panista Jaime Enrique De la Garza Martínez, aseguró que el caso de Delfín Cano transgrede el Estado de Derecho, cuestionando quién dejó en libertad “al hijo de El Chapo”.