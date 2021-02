Chocan panistas de Ignacio de la Llave por candidaturas; acusan imposiciones

Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Ignacio de la Llave advirtieron que renunciarán al organismo político debido a la imposición de candidatos por parte del secretario general del Comité Directivo Estatal, Tito Delfín Cano.



El precandidato a la Alcaldía, Antonio Flores Gómez, afirmó que hay inconformidad generalizada entre la militancia contra la dirigencia estatal, porque busca imponer a gente del expriista Arturo Ponce Uscanga.



“Hay mucha inconformidad de la militancia y si van a imponer gente, el panismo de Ignacio se va a venir abajo porque vamos a abandonar las filas del partido”, dijo.



Flores Gómez aseguró que el PAN en el municipio está unido y desde la intromisión de Ponce Uscanga con el respaldo de Delfín Cano, intentaron alterar la planilla que ya se había propuesto pero ante la negativa de que entraran personas que no son la de la región, se presentó una planilla nueva.



“Estábamos trabajando en unidad, con gente de aquí del municipio sin imposiciones y en una reunión donde presentamos la propuesta para la planilla municipal, Arturo Ponce y su hijo exigieron cargos para sus esposas, que regidora y síndica, lo cual me negué porque ellas no son de aquí pero la sorpresa es que formaron otra planilla y ésta tiene la venia de Tito Delfín".



Ahora, explicó, les propusieron que se conjunten las dos planillas y argumentando equidad de género, modificarán el equipo de trabajo que había sido elegido.



“Nos metieron equidad de género y todo para bloquearnos, según nos dicen que presentamos las planillas y que se van a conjugar pero realmente nosotros queremos favorecer a la gente de aquí, no queremos imposiciones”, finalizó.