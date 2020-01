Chocan productores y SEDARPA por sistema de movilización de ganado

Líderes ganaderos de todo el Estado pidieron al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Eduardo Cadena Cerón, poner mayor atención a problemáticas que imperan en dicho sector, específicamente con el programa del Registro Electrónico de Movilización de Ganado (REMO), que es una guía digital vinculada al Sistema de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA).



Alberto Ureña Reyes, presidente de las Organizaciones Ganaderas Independientes del Estado de Veracruz, solicitó que el REMO no sea aplicado para organizaciones independientes, sino que se les siga apoyando con las guías pecuarias.



"Somos más ganaderas independientes en el territorio nacional que las que tiene la Confederación. Lo que nos interesa es que el REMO no se nos aplique, que se nos siga apoyando con las guías pecuarias. Lo que pasa es que el REMO, si le falta a un productor un dato que lo pide el REMO, no se le pude facturar, además de que vulnera la privacidad de los productores".



En ese sentido, señaló que la información personal queda al descubierto, ya que en dicha documentación es posible saber cuánto ganando se tiene, cuánto se vende, y cuánto se recibe de dinero.



Al respecto, el Secretario Eduardo Cadena Cerón, les explicó que los ganaderos deben estar dispuestos a manejar toda la información de manera transparente, y llegar a acuerdos con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).



"Ya lo sabe la Confederación, ya lo sabe Gobierno, ya lo sabe Hacienda, eso es algo que ya se tienen que acostumbrar a vivir, fiscalizados de esa manera. Hay que abrirse a esa situación, no sé y desconozco si la Confederación maneja acuerdos de confidencialidad. Yo sé que no quieren ustedes que se enteren, por seguridad, pero a nivel nacional el presidente está pidiendo esa transparencia", replicó el funcionario.



Asimismo, el líder ganadero también manifestó que sufren la problemática de que no en todos los lugares del sector existe internet, lo que dificulta realizar varios trámites que pide la SEDARPA.



"Hay muchas partes del territorio Veracruzano que no hay internet, nosotros le dijimos al gobierno anterior que nos pusiera internet para que usáramos los programas y no quiso".



A respuesta, Cadena Cerón enfatizó que es complicado dotar de este medio a algunas comunidades, pero dijo, todos pueden tener acceso al internet, o acudir a la misma Secretaría para que ahí les expidan las guías.