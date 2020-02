Chontla conservará pasivo con NL Technologies por 15 años

A pesar del adeudo de 15 años por más de 12 millones de pesos con la citada proveedora de alumbrado público, el municipio de Chontla no cancelará el contrato con NL Technologies, adelantó el alcalde Eric Abraham Sosa Mar.



El funcionario justificó que el Ayuntamiento no daría marcha atrás al convenio con la empresa, dado que desde su punto de vista, NL sí cumple su parte del convenio.



"En nuestro caso, en el municipio han estado cumpliendo. Por parte de ellos no tenemos ningún detalle y todo está marchando conforme a lo establecido y en lo que se aprobó en la Legislatura", apuntó.



Cabe destacar que la anterior administración heredó a Sosa Mar un pasivo contratado el 3 de abril de 2017 con NL Technologies, por un monto de 12 millones 495 mil 851 pesos, pagaderos al año 2032.



"En nuestro municipio, desde el 2018 fue registrado, se le dio seguimiento puntual y se está trabajando en ello; tenemos todos los lineamientos que se tienen que cumplir en ese contrato"



Dijo que en el caso del convenio con NL Technologies, es un procedimiento proveniente de años anteriores y en esta administración sólo se dio seguimiento y se dio cumplimiento a lo convenido.



Esto, aun cuando Chontla paga a NL una aportación mensual de 170 mil pesos por medio de un fideicomiso en Banca Afirme por el servicio, mantenimiento y conservación de mil 545 lámparas en la demarcación.