Cierra temporalmente primer hotel en Coatzacoalcos

El hotel ONE es el primero en Coatzacoalcos que cerró sus puertas de manera temporal a consecuencia de la pandemia del COVID-19.



Esto, debido a la nula demanda de habitaciones que por ende no les genera ingresos. Para el fin de semana, trascendió que el hotel NH también parará operaciones.



Esteban Enríquez España, presidente de la asociación de hoteles y moteles en Coatzacoalcos, confirmó el cierre del ONE y dijo que ante la falta de clientes, otros más podrían cerrar en las siguientes semanas.



Apuntó que es necesario que el Gobierno federal aplique incentivos fiscales para este sector, pues cada vez se volverá más insostenible cubrir salarios de trabajadores y pago de servicios de mantenimiento.



En Coatzacoalcos hay alrededor de 34 hoteles y moteles, mismos que están en incertidumbre por la situación.



Aunado a ello, dijo que por el momento los trabajadores seguirán recibiendo su pago, no obstante, la ley marca que ante contingencias solo se debe pagar el salario mínimo sin importar cuánto cobraban y sólo en un lapso de 30 días.



"Es temporal por la contingencia, esta es una crisis mundial. Ha pasado en todo el mundo, es natural, no hay movimiento y es muy escaso el trabajo. Al gobierno ‘no le cae el 20’. El Presidente no ha anunciado ningún plan de contingencia económica, ni el Gobierno estatal. Muchos gobiernos estatales han demostrado sentido común y compromiso con el pueblo y han anunciado planes muy atractivos, el impuesto sobre nómina, o pagos diferidos. Es lo que pedimos, no que regalen, pero si no condonan no hay forma de cumplirlo y se cierra", finalizó.