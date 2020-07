Cierran área de niños con cáncer en Hospital de Río Blanco, tras caso de COVID

La presidenta de la Asociación Orizaba Propone A.C., que auspicia el programa de Niños con Cáncer, Osy Pirez de Diez, indicó que tras haber fallado el filtro sanitario del Hospital Regional de Río Blanco y permitir el ingreso de un infante con COVID-19 al área de oncología pediátrica, ya puso en riesgo a todo el personal y demás infantes que reciben quimioterapia; el área no está operando ahora.



"Los papás me dijeron que esa área fue desalojada, les dijeron que por lo pronto no opera y que les llamarán hasta nuevo aviso. Corrieron riesgo los chiquitos que están internados y las enfermeras, el doctor oncólogo".



Indicó que los papás de los niños del programa están preocupados por esto que ocurrió. "Yo estoy dolida, porque esto que sucedió pudo evitarse. El papá se lamenta de que trajo a su hijo el lunes a una cita al hospital y le dijeron que no pasaba nada y hoy el niño está ingresado en el área de COVID-19 en el hospital y está intubado. Lo que me pregunto es ¿dónde está el filtro sanitario? No se vale esta irresponsabilidad, porque estos chiquitos son vulnerables, debería de haber un filtro más enérgico para el ingreso de estos niños que van a sus quimioterapias".



Pirez de Diez, reconoció el trabajo del oncólogo pediatra Víctor Cabrera y dijo que ha sido titánico, pues el otro oncólogo que es parte del equipo de este programa fue enviado a casa desde hace tres meses por ser grupo de riesgo, pero sí lamentó que no haya una supervisión correcta de quienes entran al nosocomio y a la sala pediátrica.