Cierran definitivamente 2 de 35 restaurantes afiliados a CANACO, en Coatza

El sector restaurantero en Coatzacoalcos tuvo un desplome en sus ventas de hasta un 70 por ciento a consecuencia del Coronavirus, reconoció la vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Lourdes Hidalgo Carrión.



Añadió que de 35 restaurantes que existen en su grupo, por lo menos 5 tuvieron que cerrar al no tener recursos para seguir costeando sus actividades.



Lamentó que incluso dos de ellos cerraron de forma definitiva debido a que no tenían ingresos. Se trata de Asadero Cien y Vips, ambos de Plaza El Dorado.



“Ha sido terrible. A restaurantes nos ha pegado mucho porque la clientela y las ventas han caído en un 70 por ciento en promedio. Estamos todos mirándonos unos a otros buscando estrategias, desarrollando ventas a domicilio, servicio para llevar”, expresó.



Añadió que aunque sólo un día tuvieron que cerrar de forma obligatoria y los demás días han estado sobrellevando la situación.



Hidalgo Carrión sostuvo que fue el 10 de mayo cuando las ventas incrementaron, sobre todo bajo el esquema de servicio a domicilio.



Asimismo, sostuvo que por el momento no ha habido despidos pero sí disminución de salarios bajo el consentimiento de los empleados.



“La mayoría no aguantan, hay gente que tenemos y que tienen 12 trabajadores y dicen yo ya no puedo. Eso sigue llegando, los impuestos, ahorita el seguro cuando menos nos dieron un respiro para fin de mes, está muy complicado”, manifestó.