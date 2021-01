Cierran por 8 días bares y cantinas de Gutiérrez Zamora, por pandemia

A partir de las 12:00 horas de este miércoles, el Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora ordenó el cierre por 8 días de todos los bares y cantinas; mientras que los hoteles redujeron al 50% su ocupación y los restaurantes ofrecerán servicio sólo de comida para llevar.



El alcalde, Wilman Monje Morales, dijo que se trata de una medida para evitar la propagación de contagios, toda vez que en el municipio cada día se reportan decesos y es uno de los 12 que debe reducir la movilidad.



Reconoció que las medidas golpean la economía pero no son para afectarla, sino para prevenir.



“De qué sirve tener un peso y estar en un hospital, de hambre no nos vamos a morir, los zamoreños somos luchones, pondremos todo lo que tenemos para cuidar al pueblo de Gutiérrez Zamora”.



Añadió que los comercios podrán dar servicio, siempre y cuando tengan un empleado en la puerta para permitir el ingreso de un integrante por familia con cubrebocas, deberá aplicar gel antibacterial y deberá tomar la temperatura corporal.



“El comercio que no cumpla con esos requisitos también será clausurado por ocho días”.



Pidió a la población comprensión y que ayuden al Ayuntamiento acatando las medidas preventivas.



“Por favor, ayúdenme y comprendan. Nuestro municipio está en rojo, tenemos estadísticas en el Ayuntamiento con recetas de COVID diarias, con defunciones diarias, nadie va a venir a cuidarnos”.