Cinthya Nimbe González no debe ser Consejera del OPLE: PRD

El representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila Romero, hizo un llamado al Consejo General, para que retire la candidatura de Cinthya Nimbe González Arriaga, finalista a integrar el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, porque no cumple con la idoneidad y la imparcialidad para ocupar ese encargo, ya que apoya abiertamente a un proyecto político.



El líder perredista hizo un llamado enérgico al INE para revalorar esta propuesta porque dijo, se trata de que el ente comicial estatal esté conformado personas que sean autónomas e independientes del partido gobernante, para evitar afectar a las demás toldas.



“No cumple con la idoneidad, ni la imparcialidad, ni la equidad porque al ser militante de un partido político, sus resoluciones siempre serán parciales”, expresó.



Y es que González Arriaga, en sus redes sociales, ha apoyado públicamente al movimiento político liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de MORENA, al tiempo que expresa su deseo de que otros partidos políticos pierdan su registro.



Por ello, Ávila Romero reiteró su “llamado enérgico al INE”, para que la funcionaria del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), que está con posibilidades de ser electa consejera, “evidentemente no lo sea por la parcialidad con la que ha mostrado que apoya a un proyecto político”.



Ángel Avila añadió que su partido aspira a que la autoridad electoral en Veracruz tenga personajes imparciales, autónomos e independientes y que no sean, principalmente, militantes de un partido político.



“Porque la autoridad electoral tiene que darle certeza a todos los partidos, entonces que tengan una militancia incrustada en la autoridad electoral, por supuesto va en demérito de los demás partidos políticos”, indicó el perredista.



El representante del PRD ante el INE insistió que se le retire la candidatura a González Arriaga y que en su lugar se proponga a otra mujer que sí garantice la independencia y autonomía del OPLE Veracruz.



Para finalizar, Ávila Romero expuso que el INE aún está a tiempo de recapacitar y reformular la propuesta que presentará el día de mañana en el Consejo General para su aprobación.