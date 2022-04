Cisneros culpa a Sergio Gutiérrez por fracaso de Reforma Eléctrica; “no es del Movimiento”

El secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, responsabilizó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, por el fracaso de la Reforma Eléctrica, reprochando que nunca ha sido “del Movimiento” y viene del PAN.En entrevista durante un evento en la localidad de Cerro Gordo, en Emiliano Zapata, el funcionario criticó que Gutiérrez Luna estuviera distraído.Y es que el Diputado federal ha sido previamente criticado por “hacer campaña” en Veracruz aunque hasta el gobernador Cuitláhuac García ha comentado que no conoce su historial en la entidad y jamás lo vio trabajando por MORENA.“Seguramente algunos integrantes de la mesa directiva del Congreso pues sí, andaban distraídos en otras cosas cuando no entienden lo fundamental del país que es ayudar a los mexicanos y se distraen en otras cosas porque no forman parte de este Movimiento, vienen del PAN”.“El Presidente de la Mesa nunca ha estado en el Movimiento y ayer lo demostró, Sergio Gutiérrez Luna nunca ha estado, es más, no sabe lo que significa el Movimiento”, dijo Cisneros Burgos.