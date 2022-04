Cisneros redobla embate contra Sergio Gutiérrez: es un “mequetrefe”

“Mequetrefe, le diría payaso pero insultaría a los payasos”, expresó el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien el día de ayer miércoles organizó una “cascarita” de futbol en el recinto legislativo.“No solamente hoy pienso que es un mequetrefe, sino, que no está a la altura de coordinar los trabajos de la Mesa Directiva y no solamente es lamentable y triste, sino que es reprobable que se cometa esa falta de respeto a la máxima tribuna del país”, expresó ante medios de comunicación.Durante entrevista posterior a la presentación del Salsa Fest 2022 en el municipio de Boca del Río, el encargado de la gobernabilidad en Veracruz reprochó que Sergio Gutiérrez, en lugar de trabajar esté jugando a ser legislador.Al cuestionarle sobre las recientes declaraciones de Gutiérrez Luna, quien expresó que respeta a su persona, expuso que lo respeta porque es una persona honorable.“Podría decir que él es un payaso, pero ofenderíamos a los payasos”, asentó Eric Cisneros al agregar que es reprobable y lamentable que el legislador se conduzca así.Sobre si el Congreso de la Unión debería sancionar al diputado por realizar este tipo de actividad en el recinto, dijo que él sólo emite su opinión sobre un actuar que todos deberían reprobar.Incluso, Eric Cisneros aceptó que también se debe criticar a los de dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, detallando que Sergio Gutiérrez es panista.“No se vale hacer cuestionamientos a la oposición, cuando algo dentro de este movimiento, al cual él nunca ha pertenecido, porque viene de Acción Nacional y sus orígenes son de Sonora; es muy lamentable, por eso no entiende y es de lo que se trata esta transformación”, finalizó al reiterar que el presidente de la Cámara de Diputados es un “payasete”.