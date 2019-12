Ciudadana pide ayuda para recuperar bolsa olvidada en taxi, en Xalapa

Hola, buenas tardes, les agradezco el espacio:



El día de hoy, miércoles 18 de diciembre, aproximadamente a las 8:20 am, tomé un taxi pero no vi el número.



Lo tomé frente al Cuartel Municipal de Xalapa 2000. Traía pasaje, venía una señorita con su hija, a las cuales dejó en Murillo Vidal a la altura del “Bola de Oro”. A mí me llevó a la colonia Revolución, calle Carlos Segundo, adelante de los mariscos “Uscanga”, me bajé y dejé olvidada en la cajuela una bolsa negra grande.



Pido de la manera más atenta su ayuda para que me ayuden a compartir y esto llegue al señor taxista.



Mi nombre es Ana Elena Martínez Muñoz y mi número es 228 603 0794.