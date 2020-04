Ciudadano cuestiona cierre de Módulo del ISSSTE en INMECAFE por contingencia

Buen día:



Comparto la siguiente situación que estamos enfrentando los derechohabientes del ISSSTE, en el Módulo del INMECAFÉ. Hace aproximadamente un año expuse el hecho de que había un intento de cerrar el mencionado módulo. Pues nuevamente enfrentamos esta situación. Bajo no sé qué argumento proceden a cerrarlo y no entendemos por qué.



Dadas las circunstancias actuales, hacer que los aproximadamente 1500 usuarios acudan a la avenida Orizaba donde hay un centro de atención del ISSSTE (que de suyo es insuficiente), es exponerlos a un mayor riesgo de contagio pues la gran mayoría sufren de una condición de salud de alto riesgo (hipertensos, coronarios, diabéticos y mayores de 70 años). Diariamente, desde muy temprano, usuarios hacen largas filas para poder ser atendidos, la sana distancia en esa situación es un mito. El inicio de la atención es demorada, poco eficiente, no hay medicamentos, en fin. En el módulo del INMECAFÉ esto no ocurre. La doctora Juanz Hernández, responsable del mismo, administra la atención con responsabilidad y profesionalismo.



La verdad no entendemos de qué forma esta decisión contribuiría a una mejor atención de la población usuaria, a la que desde luego no toman en cuenta. Esperamos ser escuchados y nos unimos a los reclamos de los médicos que carecen de equipo de protección adecuado.



Agradezco como siempre la atención del presente.



Atentamente:



