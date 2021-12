Ciudadano denuncia que choferes de autobuses no respetan rutas, en Xalapa

Buen día, estimado director del alcalorpolítico.comSolicito de su valioso apoyo para publicar esta denuncia anónima, en virtud de lo frecuente en que incurren los camioneros que cubren la ruta de Unidad Habitacional Lomas Verdes en no cumplir debidamente sus rutas, en esta ciudad de Xalapa.Resulta que TODAS las líneas de camiones que tienen que subir a la parada de autobuses de OXXO Lomas Verdes, por lo regular omiten entrar a dicha parada, cuando tienen prisa o están muy retrasados, sin importarles que los que viven ahí tengan que subir.No es el hecho de subir hasta la parada, sino la falta de respeto a las personas; esto mismo ocurre en ocasiones en la entrada a Xalapa 2000 por las mismas razonesLe platico lo ocurrido el sábado 18 de este mes, alrededor de las 14:45 horas, en un autobús de la línea de Amarillos ruta Bugambilias, el operador del autobús preguntó en la parada del COBAEV (antes de subir a la Parada de Oxxo Lomas Verde) que si alguien iba a Oxxo Lomas Verdes, a lo que levanté la mano, como señal de que yo sí iba para allá e incluso me vio pero posteriormente se fue derecho sin entrar a la parada de Lomas Verdes.Por lo que toqué el timbre, no sin antes, eso es cierto, como todo buen jarocho, le expresé mi folklore, mentadas de m... en virtud de la ofensa hacia mi persona de no subir hacia Lomas Verdes.No es el hecho de subir, eso no me cuesta nada sino todo lo contrario, me beneficia, sino el hecho de que estos camioneros hacen lo que quieren con los usuarios, (DA CORAJE DE QUE SE PASEN).Posterior a eso, al camionero o chofer no le gusto y se bajó de la unidad e intento golpearme, afortunadamente sólo recibí insultos de su parte (DE QUE ESTABA VIEJO, Etc.) y no intento golpearme por el hecho de que había una vara de una rama, con la cual me defendí de su agresión verbal y física. ESTO PUDO TERMINAR EN TRAGEDIA PARA Mí.Como Conclusión: sería tan amable de publicarla para las autoridades de Tránsito, validen con todas las rutas de Camiones que cubren subir a Lomas Verdes, (que cumplan con esa parada) de plano establezcan si eliminan esta parada, aunque considero que tendrían el enojo de miles de usuarios, porque este problema no es únicamente con los camiones amarillos.Agradeceré su comprensión para no publicar mi nombre en caso de presentarlo en su prestigioso periódico Al Calor Político, por seguridad hacia mi persona, considerando a este grupo de camioneros como uno de los grupos poderosos y peligrosos de Xalapa.Y eso que no le menciono que la ruta de los amarillos sus choferes parecen delincuentes manejando sus unidades.No utilizan cubrebocas, van todos sucios, sin rasurar, greñudos, etcétera. Y sus unidades ya están muy deterioradas por dentro y por fuera, lo invito a verificar esta situación.Solo los choferes de los camiones verdes, van uniformados y limpios.