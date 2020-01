Ciudadano expone que telesecundaria de Coatepec no cuenta con terreno propio

Estimado Director:



Referente a la nota periodística en su prestigiado periódico en línea del día de hoy, por medio de la cual el Delegado Regional de la SEV en Coatepec declara que cuatro de cada 10 escuelas de la región no cuentan con escritura. Me pregunto, con el debido respeto hacia su persona, si ya está enterado y ocupado en el tema de que aún existen escuelas que ni siquiera cuentan con terreno propio. Tal es el caso de la Escuela Telesecundaria “Niños Héroes” clave 30ETV0419J, la cual se fundó en agosto del año de 2011. A la fecha, se encuentra funcionando en un terreno prestado por CMAS Coatepec, en la calle Roa Bárcenas de la ciudad de Coatepec, con aulas temporales y vagones de tren que se ocupan como salones de clase. Esta situación, además de indignante, representa un gravísimo rezago educativo, ya que ni los docentes ni los alumnos pueden desarrollar al máximo las actividades propias del quehacer educativo.



Es preocupante que a dos días de haber conmemorado el 30 Aniversario de la Fundación de Escuelas Telesecundarias Estatales, evento en el cual el Secretario de Educación expresó que es un aliado de los maestros para combatir el rezago educativo y la mal llamada reforma educativa, en la actualidad no hayan volteado a ver este tipo de escuelas que se encuentran en el total abandono por parte de las autoridades educativas y municipales.



Ojalá y el Señor Secretario de Educación de Veracruz, en conjunto con las autoridades municipales de Coatepec, tomen cartas en el asunto y brinden una respuesta favorable a la enésima petición de este plantel educativo.



Atentamente:



Nombre (…)