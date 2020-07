A quien corresponda:



Acudo a su medio electrónico para que con su ayuda se pueda agilizar mi trámite.



Solicité un duplicado de secundaria desde el día 13 de julio y según el correo, menciona que se entregaría en 5 días de manera electrónica.



En este mismo correo no hay anotación de que tardaría más por la contingencia (que sería comprensible). Sin embargo, en los teléfonos que proporcionaron, tanto en el correo como en la página de la Subdirección de Administración Escolar, no contestan. También acudí a sus oficinas, sin que hubiera personal que atendiera.



Les agradezco su apoyo para poder publicar mi solicitud y espero que alguien me pueda ayudar.