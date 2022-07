AlcalorpolíticoSoy un habitante de Xalapa y primeramente quiero confesarme como un fiel lector de sus contenidos desde el 2007; me gusta mucho el estilo de su editorial y el que favorezcan la denuncia ciudadana otorgando espacios para ello.Quiero hacerles saber que en la avenida De los Framboyanes y en la calle de Los Cafetales, atrás del club Britania, en Jardines de Las Ánimas, hay fugas recurrentes de agua desde el mes pasado y pareciera que CMAS no las ha atendido con prontitud y/o eficacia. Pido su amable apoyo para que esto se haga público, pues el vital líquido no debe desperdiciarse y menos en estas épocas.Adjunto material fotográfico y solicito que mis datos de identificación no se hagan públicos.Reciban un fuerte abrazo y un reconocimiento por su labor informativa.Atentamente(…)