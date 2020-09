Ciudadano reporta mala gestión de citas en Hacienda del Estado ante contingencia

Al Calor Político:



Quiero denunciar a Hacienda del Estado ya que van tres veces que voy y pierdo esos días de trabajo. Traté de llamar para hacer cita y siempre salen con que no hay, que tiene que llegar uno antes de las 8:00 am. Fui un día a las 7:00 am y sólo dan 40 lugares, al día siguiente también perdí el día de trabajo, fui a las 6:00 am e igualmente me quedé sin turno, al día siguiente asistí a las 5:30 am y sale el guardia con que sólo daban 35 lugares.



Unas personas venían de Huatusco a arreglar un problema diferente y les comentaron que si no obtenían turno no era problema del guardia, si querían ir otro día o esperar a hablar con el director, que llegaba hasta las 11:00 am y que si querían pues que se esperaran para que los atendiera.



El punto es que no tienen citas por la contingencia, pero sí permiten que la gente llegue en la madrugada, arriesgándose a que los asalten, a las inclemencias del tiempo o a contagiarse y todo por un lugar. Eso se podría evitar si dieran citas controladas o mínimo un día para que la gente no pierda el tiempo en ir y escuchar esas tonterías de que sólo son 40 números.