Ciudadanos pro vida marchan en Veracruz Puerto contra reformas al Código Civil

Integrantes de diversas agrupaciones pro vida marcharon por el bulevar Manuel Ávila Camacho, para pedir a la diputada local Mónica Robles, ser escuchados sobre su postura en relación a la Reforma al Código Civil.



Con mantas y vestidos de blanco, solicitaron que no se modifique el artículo donde se establece que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer.



"Ella maneja que nuestro código está un poco desactualizado, y nosotros seguimos diciendo que la Constitución de la familia sigue siendo la misma, y por ello tiene que seguir teniendo el mismo resguardo, sin importar cuánto tiempo pase los fines de la familia siguen siendo los mismos”, dijo Génesis Galicia, Presidenta de la Asociación "Distinguir".



Gritando consignas como "no somos uno, ni somos 10, señores diputados cuéntenos bien", señalaron que tampoco están de acuerdo con el artículo que establece que una mujer no debe esperar 300 días en caso de contraer nuevas nupcias después de un divorcio.



"En estas modificaciones ella propone un cambio para que ya no se tenga que esperar los 300 días en el caso de las mujeres en el caso de contraer nuevas nupcias, nosotros decimos que es por el resguardo de la misma mujer y los menores hijos que pudieron haber sido concebidos durante el proceso de divorcio".



Génesis Galicia, afirmó que esta reforma está facilitando el divorcio y con ello disolviendo a la figura de la familia.



"Vemos un deterioro y creemos que se debe fortalecer a la figura de la familia. Vemos los cambios y en Estados Unidos pasó cuando la Corte aprobó las uniones del mismo sexo y de una libertad, después de eso aparecieron algunos grupos que empezaron a demandar el mismo derecho a que se les considerara la unión matrimonial con objetos inanimados con animales incluso también, al ver el panorama vemos los riesgos que trae consigo".



Son alrededor de 40 modificaciones al Código Civil las que se contempla, de las cuales, casi en su totalidad están en desacuerdo porque en vez de fortalecer la figura constitucional del matrimonio.



Los manifestantes salieron de la asta de banderas y llegaron a concentrarse en el malecón de Veracruz.