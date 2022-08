Ciudadanos saben que todo se encareció y nos niegan aumento de tarifas: Taxistas

Pese a que desde el 2002 no se ha hecho un ajuste en las tarifas del servicio del taxi, el mismo usuario que está consiente que todo ha incrementado de precio —gasolinas, refacciones, llantas y demás— se aferra a que las cuotas “obsoletas” siguen igual aunque sea ilógico.El presidente del Comité Directivo Estatal del Movimiento Nacional Transportista, Victor Herminio González Rivera, sealó que cada zona tiene sus tarifas y esperan a que el Gobierno del Estado regularice lo que ya se cobra, es decir, no piden un incremento.Por otra parte, dio a conocer que siguen luchando contra aquellas unidades de servicio particular que prestan servicios a través de plataformas como Uber, Cabify y Didi, mismas que han ido invadiendo poco a poco el estado y la zona más afectada es Veracruz-Boca del Río-Medellin.Solo en ese punto se han contabilizado 4 mil 500 unidades que prestan el servicio en fin de semana afectando al gremio taxista.Además poco a poco están llegando a Xalapa, Minatitlán, Coatzacoalcos y otras ciudades importantes, por lo que buscan por medio del código penal se sancione a quienes prestan el servicio pues es un delito.Mencionaron que si se está aplicando la ley pero piden que se denuncie a quien preste el servicio pues no se puede otorgar sin una concesión dijo finalmente.Cabe señalar que el entrevistado tomó protesta a Carlos Guzmán como coordinador regional del Movimiento Nacional Transportista en Córdoba.