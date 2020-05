Clases se mantendrán a distancia en región Zongolica: SEV

Aunque cinco municipios de la región montañosa de Zongolica están considerados dentro de los que podrán reanudar actividades a partir de este lunes 18, las clases en estos lugares se mantendrán a distancia, indicó el delegado de la SEV, Marcelo Tepole Ramírez.



El funcionario comentó que incluso se tiene previsto repartir 30 mil cuadernillos más que quedaron pendientes en varios municipios, pero no hay indicaciones para reanudar clases en Tlaquilpa, Los Reyes, Astacinga, Mixtla de Altamirano y Texhuacan.



Consideró que esta medida se continuará hasta que se logre aplanar la curva de contagios en el Estado, pero al momento no hay ninguna instrucción por parte de la SEV que les indique lo contrario.



Por su parte, el alcalde de Texhuacan, Bernardino Tzanahua, indicó que en este municipio las actividades continuarán normal, pues no las han suspendido; el Ayuntamiento sigue laborando y lo mismo la población en lo individual.



Mencionó que lo único que se tiene suspendido es la venta de bebidas alcohólicas.



Cabe comentar que en este municipio no hay mercado, por lo que los negocios mantuvieron su actividad tomando medidas preventivas.