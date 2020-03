Clausuran bares en Veracruz Puerto, por no atender precauciones por coronavirus

Por no acatar lo establecido para evitar contagios de COVID-19, fueron clausurados tres bares de la ciudad de Veracruz.



La Dirección Municipal de Comercio procedió contra un establecimiento en el fraccionamieno reforma, sobre la calle Magallanes, esquina Martí; el segundo comercio se ubica en el fraccionamiento La Florida y el tercero es una coctelería sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo.



Los cortes se realizaron por no cerrar a la hora correspondiente y no cumplir con el espaciamiento entre mesas.



Aunque no les fue impuesta una multa como tal, estos comercios no podrán abrir sus puertas hasta que acabe la contingencia por COVID-19.



Cabe destacar que recientemente el Ayuntamiento de Veracruz giro instrucciones para pedir a los restauranteros y dueños de bares cerrar a las 11 de la noche para evitar aglomeraciones importantes de personas, además de que se pidió reducir el número de mesas y distanciar las entre ellas para guardar la sana distancia.