Clausuran otra construcción de Torre, en Veracruz-Boca del Río

La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente clausuró la obra de construcción de la “Torre Caracol” ubicada en el bulevar Manuel Ávila Camacho en Boca del Río por no presentar la documentación requerida por la ley ambiental.El subprocurador de inspecciones de la PMA, Gaspar Monteagudo, precisó que tras la inspección se requirió informe sobre el manejo de residuos, plan de manejo, bitácoras del depósito de los escombros y no fueron presentados, por lo cual, se procedió al cierre temporal.“Al no presentar la documentación necesaria de manera precautoria se ponen los sellos de clausura y la persona tiene 5 días para presentar la documentación correspondiente y ver cuál es la situación, son cuestiones de algunos permisos, pero podrá seguramente continuar”, explicó.La obra que consta de un edificio de 5 pisos y que se anuncia como el mejor complejo inmobiliario de Veracruz, tiene hasta el próximo jueves para presentar la documentación requerida por las autoridades ambientales para continuar operaciones.En caso de que no se solvente la información, se refiere al departamento jurídico, pero de probarse que la construcción no afecta la reglamentación de medio ambiente, podrá continuar con los trabajos.“Se hizo una orden de inspección girada por el Procurador General de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez para verificar sus términos y condicionantes de resolución de impacto ambiental así como su documentación como su registro de generador, plan de manejo y sus bitácoras para saber el destino final de los escombros y de los residuos que están haciendo derivado de la visita”.La llamada Torre Caracol, se ubica en la zona hotelera de Boca del Río.