Clausuran tiradero a cielo abierto de Santiago Tuxtla

En el municipio de Santiago Tuxtla se incumplen con medidas ambientales desde el 2019 y a pesar de ello, el Ayuntamiento continuaba depositando los residuos sólidos en un sitio clasificado como tiradero a cielo abierto, incumpliendo con la NOM-083-SEMARNAT-2003, por lo que se clausuró de manera total el sitio.



El titular de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, informó que este asunto se está tratando desde el inicio de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, a través de una política pública que está dando resultados.



“No existía, la estamos implementando utilizando todos los mecanismos legales, los recursos económicos, los poderes públicos como el Congreso del estado y las diferentes dependencias como lo es el Órgano de Fiscalización y la Procuraduría, para que ya no sigan contaminando”, expuso.



En este sentido, Sergio Rodríguez señaló que el mandato que tienen en la PMA por parte del Congreso del Estado, es cerrar 119 tiraderos a cielo abierto y uno de ellos es el de Santiago Tuxtla.



Explicó que desde el 2019 hay una resolución que aceptó el presidente municipal Argenis Vasquez Copete, y por el cual se le dictaron medidas; de manera que este martes se fue a verificar que estuviera cumpliendo con ellas.



“Lamentablemente nos dimos cuenta que no ha cumplido, sigue siendo un tiradero a cielo abierto y lamentablemente encontramos vehículos ahí, residuos que impactan directamente a la salud pública y al medio ambiente y tuvimos que actuar en consecuencia”, asentó el Procurador.



Esto, dijo, les molesta y les incomoda a los alcaldes, pero la clausura se tiene que llevar acabo porque así lo establece la ley.



“Nosotros creemos que ya ha sido un tiempo prudente y suficiente como para que la autoridad resuelva, no queremos que este problema se siga incrementando”.



Agregó que específicamente en la zona de los Tuxtlas, es una zona de reserva de la biosfera con una biodiversidad muy importante que hay que cuidar, además de que la mayoría de los ciudadanos de Santiago Tuxtla viven del turismo.



Es así que a decir de Sergio Rodríguez, no es posible que la autoridad municipal continúen llevando sus desechos a un tiradero a cielo abierto.



“No es posible que no acate en este caso las disposiciones que él mismo firmó en un resolutivo del 2019”, asentó.



Cabe mencionar que el tiradero a cielo abierto, ubicado en la localidad de El Morillo, no cumple con el Programa de Medidas y Acciones de Mitigación Ambiental autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente estatal y aplicables al momento de operación de sus actividades, tampoco con el programa para prevenir y responder a contingencias (incendios) o emergencias ambientales o accidentes, ni con el plan de acciones inmediata para recolección de la basura que afectó a los predios aledaños.



Además, a decir del funcionario estatal, dentro del operativo se observó que hay constancia de colocación de residuos sólidos urbanos en el sitio de manera reciente, así como avistamiento de fumarolas dentro del basurero, por lo que se determinó hacer una clausura total temporal del sitio. De igual manera se aseguró una unidad recolectora de residuos sólidos urbanos que no contaba con autorización para transportar los mismos, ni demostrar el sitio de disposición al que se iba a depositar.