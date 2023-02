Clausurarán exfábrica textil de Río Blanco ante negativa para reparar barda perimetral

Debido a que los propietarios de la ex fábrica textil de Río Blanco han hecho caso omiso para reparar la barda perimetral a pesar de que está en riesgo de venirse abajo el ayuntamiento busca una estrategia jurídica para que respondan, indicó el alcalde Ricardo Pérez García.Mencionó que desde el año pasado se les hizo un apercibimiento porque los 560 metros de barda están en muy mal estado, fracturados y con riesgo de venirse abajo, pero hasta ahora no han cumplido con repararla.Indicó que, a fin de resguardar la integridad de la población, Protección Civil cerró el paso al tránsito de peatones, pero ante la omisión de los propietarios de la ex fábrica, se procederá a la clausura del inmueble.Comentó que eso se acordó en Cabildo luego de que los propietarios ignoraran la última notificación.El Alcalde comentó que no es una decisión que se haya tomado de manera apresurada, pues se buscó el diálogo con esas personas y se ha hablado con cuatro supuestos dueños, por lo que se ve que sólo buscan cansarlos, pero no hay voluntad para repararlo.Mencionó que se tienen otros problemas con ese inmueble, pues los propietarios no han pagado el predial, ni limpia pública, pero lo que apremia es que reparen la barda y se pongan al corriente en sus contribuciones.El Alcalde fue entrevistado luego de encabezar una reunión con odontólogos del municipio, a los que se reconoció en su día, además de que se hizo entrega de reconocimientos a algunos de ellos que colaboraron en una campaña de salud bucal con la población.