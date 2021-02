Clínica de Mequetla, un elefante blanco, lamentan pobladores

Lo que se anunció como una clínica-hospital debidamente equipada y con suficiente personal médico para atender a una docena de comunidades, quedó en el abandono total.



La construcción, ubicada en la comunidad Mequetla, es ahora un elefante blanco, lamentó el señor Hipólito Cano, de la vecina localidad de Teayo, cuyos pobladores supuestamente también se verían beneficiados.



La construcción del edificio inició hace 5 años, durante el periodo del ex alcalde Enrique Isidro Dimas (2014-2017), pero se le acabó el tiempo e incluso en diciembre de 2017 el edil reconoció que no sería terminada en su administración.



Residentes de la comunidad de Mequetla señalaron que el alcalde, quien tiene su domicilio en esta misma localidad, informó en su momento que había pedido autorización al Congreso del Estado para poder terminar y entregar la clínica en los primeros meses de 2018, es decir, cuando ya estuviera en funciones la nueva administración municipal, pero es el caso que la obra sigue en el abandono y como simple elefante blanco.



La obra, con avance aproximado del 80%, quedó abandonada desde hace cuatro años y se pierde entre la maleza, en inmediaciones de un naranjal, a la orilla de un camino hacia parcelas ejidales.



Los pobladores añadieron que lo único que supieron es que se detectaron varias irregularidades, por lo que incluso se colocaron sellos de clausura, tras lo cual no hubo mayor avance.