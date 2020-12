Clínica del ISSSTE Xalapa ahora sí valora a personal vulnerable a COVID-19

Los 25 trabajadores de la Clínica Hospital 300400 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Xalapa, que ganaron un amparo para ser valorados médicamente como grupo vulnerable ante COVID-19, ya empezaron a ser citados por la Jefa de Enfermeras, Karla Aburto Hernández, luego de que autoridades se negaran a brindar la atención y falsearan información ante el Juzgado Primero de Distrito.Gastón Santos Mora Pérez, representante de los trabajadores y Rafael Roa Franco, Delegado Sindical del SINADISSSTE Clínica Xalapa, señalaron que en el marco de la lucha legal que este grupo de empleados inició en el mes de marzo de este 2020, año de la pandemia del COVID-19, el titular de la Unidad Jurídica Delegacional del ISSSTE en el estado de Veracruz, Narno Enoc Rosas, envió el oficio No. 1.5.1.1042/2020UJ-A, con fecha 27 de noviembre de 2020 al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, señalando que adjuntaba como prueba en descargo, “el listado de la valoración médica del personal, donde se encuentran los quejosos con la que se acredita que ya fueron valorados”.El abogado de la dependencia federal daba respuesta a los oficios 18260/2020, 18261/2020 y 18262/2020 del 26 de noviembre, donde la jueza federal Karina Juárez Benavides solicitaba “señalen fecha y hora para la valoración médica de los quejosos y haga de su conocimiento a fin de que determinen si se encuentran en posibilidades de reincorporarse a laborar… informen el cumplimiento dado a la suspensión de plano… remita copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior”.“Respecto al informe del cumplimiento de la suspensión de plano, éste ya fue remitido el día de hoy, se adjunta carátula con sello de recibido del juzgado. Se adjuntan al presente el listado de la valoración médica del personal, donde se encuentran los quejosos con la que se acredita que ya fueron valorados. Respecto a las copias certificadas de lo anterior, se solicita prórroga toda vez que se encuentran en proceso de certificación", indicaba en el oficio.Gastón Santos Mora Pérez añadió que el 30 de noviembre, la jueza federal Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, les dio la razón y pleno valor a su denuncia, indicando que "contrario a lo que afirmó la autoridad responsable, no han sido valorados, por lo que no se ha dado cumplimiento a la suspensión otorgada en el presente juicio".Además, en la Causa Penal quedó asentado que los trabajadores "han sido requeridos vía WhatsApp para que se reincorporen a sus labores aun cuando no han sido valorados para determinar si están en condiciones de reincorporarse".La Jueza federal solicitó que se diera vista al Ministerio Público de la Federación adscrita para que se inicie la investigación correspondiente, y se le expida copia certificada de los informes rendidos en autos por la responsable."Ahora, de autos se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada a los quejosos en proveído de veinticuatro de noviembre pasado, esto es, no ha remitido las constancias con las cuales acredite que proporcionó a los quejosos el equipo e instrumental médico necesario y adecuado para prestar el servicio y evitar contagios por el virus Covid-19, asimismo, no ha señalado fecha y hora para la valoración médica de los aquí quejosos", aseveró la jueza."En mérito de lo anterior, requiérase al Titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social en ausencia del Titular de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, al Director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y a Diego Zepahua Coordinador de Atención y Orientación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, todos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de su legal notificación, realicen lo siguiente:1) Señalen fecha y hora para la valoración médica de los quejosos respecto a su estado de salud actual y definan su situación, esto es, determinen si están en posibilidad de reincorporarse a laborar o si están imposibilitados para ello, con motivo de algún padecimiento que los ubique en situación de vulnerabilidad frente a la enfermedad de Covid 19.2) Informe la fecha a la que corresponden las listas que remitió a este Juzgado el veintisiete de noviembre pasado.3) Remita las constancias con las que acredite que entregó a los quejosos el equipo e instrumental médico necesarios y adecuados para prestar el servicio y evitar contagio por el virus Covid-19".Gastón Santos Mora Pérez indició que de esta manera, la Juez federal hizo valer el Juicio de Amparo 622/2020 ganado por los 25 trabajadores de la Clínica del ISSSTE del Barrio de San Bruno, representados por los abogados José Antonio Alemán Hidalgo, Julio César Gómez López, Juan Martínez Jiménez y Jorge Luis Cabrera Hernández, del Despacho Martínez y Asociados de esta capital.