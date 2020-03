Clínicas del ISSSTE en Xalapa no mandan a casa a personal en riesgo por virus

Además de la carencia de insumos para enfrentar la pandemia, en la Clínica del ISSSTE en San Bruno, en Xalapa, la Dirección se niega a mandar a sus casas a 33 trabajadores en riesgo por el Coronavirus (COVID-19), tal como lo decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó la secretaria general del Sindicato Nacional de la Alternancia Democrática del Instituto (SINADISSSTE), Emilia Méndez y Alcántara.



En entrevista, dijo que apenas el pasado 25 de marzo envió un oficio al encargado de la Dirección de la clínica, Jesús Rafael Kay Cacho Kay Cacho, con una lista del personal que padece diabetes, hipertensión, lupus, en lactancia, con insuficiencia renal o hepática pero se ha negado a protegerlos y salvaguardar su vida, pese al riesgo que enfrentan.



“Kay Cacho ha sido muy amable, no tengo queja de eso pero nos ha dado largas y se han estado tirando la bolita para resolver este problema con nuestros compañeros trabajadores y ahora nos están pidiendo constancias de salud con médicos especialistas y 6 notas médicas, es decir, de consultas de 6 meses atrás, cuando muchos de ellos fueron diagnosticados desde hace muchos años y sólo reciben sus medicinas para el tratamiento”, dijo.



Méndez y Alcántara explicó que tanto en la Clínica del ISSSTE en San Bruno, como en la Clínica de Medicina Familiar de la avenida Orizaba —las dos áreas de trabajo en donde están desempeñándose estos 33 trabajadores— “hay personal suficiente para cubrir la emergencia y a nosotros, como sus representantes, nos urge que se tomen las medidas adecuadas para su protección”.



Comentó que aunque oficialmente no existe ningún enfermo con coronavirus en esas clínicas, “la etapa de contaminación local en todo el país ya comenzó y necesitamos estar preparados”.



“Hay casos sospechosos, eso todos lo sabemos. Pero además, no tenemos pruebas para detectar casos, todo eso se está haciendo en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado”, dijo.



Lamentó y calificó de grave el riesgo en el que se está poniendo a estos trabajadores, “porque el Director dice que es a reserva de lo que digan los jefes de servicio y el Decreto Presidencial no dice eso. Al contrario, es muy claro al señalar que los trabajadores con riesgo de contraer COVID-19 deben irse a su casa. Hay que protegerlos. Ellos son vulnerables”.



Carencias hospitalarias



Emilia Méndez y Alcántara lamentó también las carencias hospitalarias que ponen en riesgo al resto de los trabajadores del ISSSTE en estas clínicas de Xalapa.



“El personal de lavandería está en riesgo, no hay guantes médicos, el gel está rebajado en alcohol; el agua de los baños es de agua con fab; no hay sanitas. Es terrible y no es por falta de dinero. Sí hay dinero pero quién sabe ellos dónde lo acomodan. Nosotros lo que pedimos es que se invierta para garantizar la seguridad de los trabajadores. Ellos son los que van a atender a los enfermos por esta enfermedad”, concluyó.