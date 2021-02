CMAS Xalapa incurre en deficiencias legales con pagos “voluntarios”, afirma exalcalde

El expresidente municipal de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, advirtió “deficiencias legales” en el cobro supuestamente voluntario del 2 por ciento por servicios ambientales que comenzó a aplicar “por default” la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) este 2021.



Además, el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la diputación federal por el Distrito X en la Capital del Estado calificó como “un sinsentido” que el organismo cargue el cobro a los usuarios en plena pandemia, pues recordó que dicho rubro siempre ha sido parte del gasto corriente.



Refirió que como presidente del Órgano de Gobierno de CMAS, puede asegurar que dicho servicio siempre se ha abonado a través de “paripasos” o aportaciones entre el organismo paramunicipal y el Gobierno Federal.



“Siempre ha habido una aportación de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento para el pago de Servicios Ambientales (…), es cercano al medio millón de pesos y es algo que no se traslada al usuario, sino que es parte de la programación anual presupuestal autorizada no tan sólo por el órgano de Gobierno, también por el Cabildo e incluso por el Congreso del Estado”, añadió.



Insistió en que ese tipo de políticas públicas “son de lo más inoportunas”, pues los ciudadanos viven una crisis económica histórica y ahora deben saldar aportaciones “pseudovoluntarias”, cuando realmente se trata de una política recaudatoria.



“Creo que es injusto y un sinsentido el trasladar el pago de los servicios ambientales que es una obligación propiamente del organismo operador de agua al usuario, que es el que paga tarifas”.



Por esta razón, advirtió que existen deficiencias legales en la justificación que hizo la administración de Hipólito Rodríguez Herrero para hacer los nuevos cobros, ya que no se sabe cuánto recaudará ni el destino del dinero al no estar contemplado el cobro en la Ley de Ingresos de 2021.



“Creo que tiene muchas deficiencias legales, creo que no cumple con los requisitos jurídicos y se tiene que revisar bien el fundamento que tienen, la motivación que tienen pero además, que no se quiera tratar de engañar con un falso apoyo a los servicios ambientales cuando todo, las contribuciones, los Derechos, las aportaciones, los impuestos y las multas deben estar perfectamente bien reguladas en la Ley de Ingresos”.



“Además, este tipo de pagos debieron haber sido ya considerados al inicio del año como parte del presupuesto que tiene y que maneja el propio organismo operador de agua que es una paramunicipal”, subrayó.



Reconoció que los ciudadanos pagan los servicios ambientales aunque de forma indirecta pero ahora se busca aumentar el cobro.



“Con ese 2 por ciento adicional es una contribución voluntaria cuando realmente es algo que presupuestal e históricamente siempre se ha tenido como parte del flujo corriente presupuestado de la Comisión Municipal”, insistió.



Cabe señalar que el Ayuntamiento justificó el pago de servicios ambientales en la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, según el representante de usuarios en el Órgano de Gobierno de la CMAS, Tajín Fuentes Pangtay.



El funcionario aseveró que dicho ordenamiento jurídico faculta a las paramunicipales, como la CMAS, a incluir este cobro de forma voluntaria entre sus actividades, lo que hizo recientemente el Órgano de Gobierno de CMAS.



Además, las autoridades anunciaron que el cobro se realizará “por default” y quien prefiera no hacer el pago tendrá que llenar un formato y acudir a tramitar su baja o hacerlo por Internet.



Para ello se difundió el “formato de mecanismo de oposición a la aportación voluntaria”, el cual tiene que rellenarse para rechazar que la CMAS cobre por la “aportación voluntaria” del 2% sobre el monto total del recibo.