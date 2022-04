CMAS ya no cobrará “servicios ambientales”; correrá a cuenta del Ayuntamiento: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que ya no se cobra el 2 por ciento por servicios ambientales a los usuarios de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), pues ese recurso para la restauración de las fuentes de abastecimiento del vital líquido ya se proyectará desde el presupuesto del Ayuntamiento.Y es que recordó que la Alcaldía Capitalina fue pionera hace 16 años y después de Coatepec, de generar recursos para los servicios ambientales pero basado en los recursos que recibía el Gobierno de la Ciudad."Al final del año en el presupuesto que se va a ejercer, se tiene que autorizar por el órgano de gobierno, qué recurso se daría pero del ingreso y de las economías, más no en el cobro en el recibo del 2 por ciento como tal", expuso.En la entrevista, Ahued Bardahuil consideró que la idea implementada en la administración de Hipólito Rodríguez Herrero no era mala pero tenían unas denuncias en proceso."Y no vamos a tener conflicto con la sociedad, habremos de hacer lo mismo, fondearlo pero de las economías y de la eficacia operativa del organismo para destinar un recurso que se apruebe para los servicios ambientales que mucho le ayudan a Xalapa", reafirmó.El munícipe xalapeño recordó que la decisión de no cargar este 2 por ciento a los clientes de la CMAS fue tomada en su junta de gobierno y los recursos que ya se tienen, seguirán aplicándose en proyectos en el río Pixquiac y otras zonas que abastecen del recurso hídrico a Xalapa."Ya no viene el cobro, quedó acordado en el órgano de gobierno de CMAS, los recursos que se cobraron en el pasado están sujetos y reservados para servicios ambientales, ese recurso se va a aplicar para todos los programas que se venían otorgamiento tanto en el área del Pixquiac como otros proyectos en ese sentido que son maravillosos", expresó.En ese sentido, Ricardo Ahued precisó que se están cumpliendo las normatividades para poder utilizar ese dinero, en lo cual está trabajando el órgano de gobierno de la paramunicipal con los ciudadanos y el consejo.