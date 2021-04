CNTE buscará tratar a nivel federal varias demandas

Debido a que las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Veracruz se encuentran trabadas por cuestiones de normatividad y de presupuesto, éstas se tendrán que tratar a nivel federal para buscar una solución, señalaron integrantes de esta organización en una reunión informativa que se realizó la tarde de este domingo en el parque “Apolinar Castillo”.



Maximino Antonio Jiménez, integrante de la CNTE Altas Montañas, señaló que, aunque se han logrado varios acuerdos con la autoridad en Veracruz, no se han podido concretar.



Mencionó que entre las problemáticas que tiene el magisterio está por ejemplo la basificación de docentes, reinstalación de otros, aumento de horas, y son demandas que se tienen de años.



Indicó que otro tema es por ejemplo la convocatoria de la Unidad del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) que recientemente salió para la movilidad vertical y horizontal, donde se plantea que los docentes presenten examen, que es básicamente lo que se proponía con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, cuando es un absurdo porque los profesores tienen una capacitación continua.



Otra problemática, abundó, es la falta de apoyo para titulación, pues hay muchos docentes que no tienen título, pero la autoridad los deja a su suerte pues no les da opciones, cuando se dice que tienen que pagar hasta 7 mil pesos para presentar un examen, cantidad que muchos no tienen.



Recordó que cuando se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, éste les dijo que se buscarían soluciones por justicia si no por legalidad, y es lo que se espera que ocurra, pero por lo pronto estos temas se llevarán al Congreso Nacional de la CNTE el 15 de mayo en Chiapas.