Coatepec registra baja recaudación de impuestos

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que la recaudación de impuestos ha sido baja respecto a años anteriores.



Entrevistado, refirió que durante los primeros días se registró buena afluencia de coatepecanos que acudieron a hacer sus pagos, no obstante, conforme ha transcurrido el tiempo, ésta ha ido disminuyendo.



Y es que aseguró que esta situación se debe a la crisis económica que ha afectado a la ciudadanía.



“Va baja a comparación con los otros años, que es totalmente entendible pues por el tema de la contingencia está complicado en cada familia. Al inicio del año hubo bastante respuesta por parte de los ciudadanos y la gente manifiesta que el tema económico afecta para poder pagar no sólo el predial sino el pago del agua”, detalló.



Por ello, señaló que el Ayuntamiento está proporcionando descuentos en multas y recargos, así como facilidades para que la población pueda hacer sus pagos.



“Estamos viendo algunos beneficios como descontando multas, recargos y demás para que a ellos se les haga mucho más fácil, en algunos casos estamos ofreciendo algún convenio para que puedan pagar su predial en pagos y no erogarlo en una sola exhibición y dando facilidades”, expuso.



En otro tema, indicó que hasta el momento dos personas han presentado sus renuncias a sus cargos públicos, por lo que en breve se deberá designar a los titulares.



“Han renunciado los titulares de SIPINNA y de la dirección de Educación, Cultura y Deporte, están acéfalos estos cargos, por lo tanto, los ediles fungirán como apoyo pero llegará nuevo personal, se hará la revisión, son áreas importantes que no pueden quedar sin titular”, concluyó.