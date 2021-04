Coatepecanos se dicen en riesgo por alumbrado público descompuesto

Pobladores de Coatepec denunciaron una vez más el mal estado en el que se encuentra el alumbrado público.



Y es que señalaron que hay vías en las que las luminarias no funcionan, lo que provoca que las calles se encuentren en penumbras, poniendo en riesgo a la población.



De acuerdo con vecinos de las calles Violetas y Privada de Violetas de la colonia 2 de Abril y la avenida Amado Nervo, quienes dieron a conocer en marzo la problemática, insistieron en que ya son varios meses que las lámparas están fundidas y el Ayuntamiento no las repara ni las cambia.



“Queremos insistir con el tema porque no nos atienden, las calles están oscuras por falta de las luminarias, no nos hacen caso y tenemos que seguir pidiendo que las cambien o las reparen”.



Reiteraron que en la zona se registran constantes asaltos a transeúntes y robos en casas-habitación.