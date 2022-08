Coatzacoalcos no tiene infraestructura óptima para Corredor Interoceánico: AMPI

Coatzacoalcos no cuenta con bodegas o parques industriales para ofrecer a inversionistas que vengan cuando se active el Corredor Interoceánico, confirmó Amelia Valencia Villanueva, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Coatzacoalcos-Minatitlán.Dijo que la ciudad no tiene espacios con las dimensiones óptimas que piden los industriales como de 2, 5 o 10 metros cuadrados y que además tengan accesos, patios de maniobra y demás."En futuro el problema que le veo a Coatzacoalcos, es que cuando vengan las necesidades del Corredor Interoceánico vamos a quedar bajos, porque bodegas en buenas condiciones o que piden los inversionistas no tenemos".“De dos, cinco o diez metros cuadrados con accesos, para maniobras no tenemos. Para la industria no tenemos parques industriales, tenemos uno en Nanchital, pero no está en funcionamiento", dijo.La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, añadió a su vez que ellos no pueden obligar a inversionistas locales a invertir en bodegas, de ahí que la situación futura es incierta.En cuanto al tema mobiliario local, reconoció que ya se recuperan tras el paso de la pandemia al menos en un 25 por ciento.Actualmente hay 16 agremiados a AMPI y esperan en breve que más vendedores se sumen a la formalidad."Nos estamos recuperando desde el año pasado, el 2020 fue de oportunidad para vender y adquirir a buen precio. Ya vamos en un 25 por ciento a la alza", explicó.Sostuvo que ahora hay más compradores que casas en ventas y aunque dijo no tener a la mano el inventario, sí explicó que lo que más piden los compradores son casas residenciales."La vivienda de crédito no puedes manipular los números, si hay viviendas de oportunidad que puedes adquirirlas por abajo del precio", finalizó.