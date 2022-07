COBAEV “solucionó” a medias; certificados con error no servirán en otros Estados

Padres de Familia de estudiantes egresados del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) número 6, con sede en Nogales, aseguraron que el problema con el error ortográfico en los certificados de sus hijos no ha terminado, pues la solución ofrecida por la institución educativa sólo es válida en la entidad.Los paterfamilias, explicaron que a estos documentos solamente se les colocará una fe de erratas que especifique que en lugar de decir “ventidós” diga “veintidós” y así ya no tendrán problemas los jóvenes, sin embargo, quienes pretenden estudiar fuera del Estado, ya les dijeron las universidades y tecnológicos que no les pueden hacer válido el papel con esa leyenda.Los papás expresaron que desde ayer jueves reciben en la institución, en el caso de Nogales, los certificados para que les sea colocada la fe de erratas."Pero por ejemplo en universidades de Puebla y México ya les dijeron que no se los valen, entonces preguntaron a la SEV y esa fe de erratas solo es válida en Veracruz pero en otro Estado no", dijo.Dijeron que este viernes es el último día de trabajo en el COBAEV y regresan de vacaciones a finales de agosto, por ello les van a entregar hasta septiembre el documento oficial."Este error ortográfico que realizó personal del COBAEV pone en riesgo la inscripción, la continuidad de sus estudios superiores de los jóvenes que van a universidades públicas y privadas de otras entidades. Aquí en Veracruz se avala, por no decir se solapa este error, en otros estados no. Sabemos que les están pidiendo el certificado bien hecho, no con enmendaduras".Los quejosos cuestionaron de dónde va salir el dinero para hacer está corrección en los certificados."A nosotros nos obligaron a pagar el certificado, y ahora resulta que el error lo va pagar el COBAEV, pues, ¿no que no tenía dinero la institución?".Los padres indicaron que tienen conocimiento que este problema no sólo lo están enfrentando los estudiantes del plantel de Nogales, sino también de Zongolica, Cosoleacaque y Xalapa."Queremos saber por qué el Director de Nogales aceptó los certificados así, pues en otros planteles sabemos que las autoridades los rechazaron".Finalmente, los papás reclamaron que el director general de estos colegios, Andrés Aguirre Juárez, no llegara en días pasados a la graduación.