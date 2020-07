COFECE investiga posible práctica monopólica en mercado del oxígeno medicinal

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), a través de la Dirección General de Investigaciones de Mercado, inició una investigación de oficio identificada con el número de expediente IO-001-2020 por la posible realización de prácticas monopólicas relativas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de oxígeno medicinal y servicios relacionados en el territorio nacional.



El organismo señala que se trata del inicio de un procedimiento indagatorio de carácter administrativo en el que aún no se han identificado en definitiva los actos que, en su caso, puedan constituir una violación a la Ley Federal de Competencia Económica, ni está determinado en definitiva el o los sujetos a quienes, en su caso, se les deberá oír en defensa como probables responsables de una infracción a la normatividad mencionada, así como el o los mercados relevantes.



El periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 días hábiles, contados a partir del 12 de este mes de julio, mismo que podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones.



Se aclara que el procedimiento no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, sino como una actuación de la autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica, por lo que sólo en caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualización de contravenciones a la normatividad mencionada, se procederá en del referido ordenamiento legal.



No obstante, la Dirección General de Investigaciones de Mercado, para efecto de tramitar, coordinar y supervisar el procedimiento de investigación, realizará requerimientos de documentación e información; de considerarlo necesario, realizar, una vez ordenadas, visitas de verificación para allegarse de información y documentos; para citar a declarar a quienes tengan relación con las investigaciones o asuntos de que se trate, así como para realizar todas la diligencias necesarias para la debida tramitación de los asuntos a su cargo y en general, para que se allegue de los medios de convicción que considere necesarios para conocer la verdad sobre los hechos materia del procedimiento y, ejerza las facultades que le otorga el Estatuto para realizar la investigación.