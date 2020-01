Colectivo Conejo acusa a Policía Municipal de Orizaba de abuso de autoridad

Luego de que el pasado miércoles policías municipales detuvieran a dos personas supuestamente por estarse drogando en vía pública, integrantes del Colectivo Conejo Clandestino salieron a desmentir lo anterior y acusaron un abuso de autoridad.



Explicaron que el día en mención un maestro de la Escuela Nacional de Antropología que caminaba a las 18:30 horas sobre Madero y la Oriente 2 con un amigo que está de visita en la región, cuando fueron interceptados por seis policías que procedieron a revisarlos por tratarse de un procedimiento “aleatorio”, según les dijeron.



Sin embargo, destacaron que el maestro no es la primera vez que es sometido a estas revisiones, lo cual atribuye a su apariencia, ya que ambos llevaban ropa “negra terrosa”.



Mencionaron que al ver lo irregular del procedimiento de los elementos policiacos, simplemente fueron esposados y llevados a la Inspección de Policía.



Fue gracias a que de inmediato se movilizaron sus familiares e integrantes de agrupaciones y colectivos para ir por ellos, que los pudieron sacar después de algunas horas, aunque tuvieron que pagar una multa administrativa.



La acusación de los elementos policiacos se basó en que estas personas se estaban drogando en vía pública lo cual nunca fue cierto, ya que el maestro de la ENAH tiene una postura en contra del consumo de cualquier estupefaciente, en tanto que a su acompañante le encontraron un residuo de cáñamo, el cual no sobrepasaba el mínimo legal establecido en el artículo 479 de la Ley General de Salud.



Lamentaron que hasta ahora, la policía municipal de Orizaba se caracterice por mantener actitudes discriminatorias y sesgadas, pues “lucir sospechoso” no es un delito, ya que hay quienes no se adaptan a los estándares impuestos por un sistema.