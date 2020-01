Colectivo de búsqueda “María Herrera” pide donación de material para continuar labor

El colectivo "Familiares en Búsqueda María Herrera", ha lanzado el llamado de apoyo a la población en general, para realizar la donación de material, que se utiliza para las brigadas de búsquedas.



Han dado a conocer que instalarán Centros de Acopio en los municipios de Poza Rica, el 11 de enero; Papantla, 12 de enero; Tihuatlán, 13 de enero; Martínez de la Torre, 16 de enero y Gutiérrez Zamora, 13 de enero.



En el caso de esta ciudad de Papantla, la sede será en el Parque Central, por tal situación exhortaron a los habitantes a participar y no ser indiferente con estas búsquedas, ya que son muchas las familias que viven con la incertidumbre de no saber de sus seres queridos.



La población puede participar llevando y donando agua, alimentos no perecederos, enlatados, material de primeros auxilios, botiquín básico, repelente de moscos, bloqueador, gel antibacterial, cubrebocas, guantes de látex, entre otros.



También pueden aportar herramientas como palas, machetes, picos, palas jardineras, cuerdas arnés, entre otros.



Se tiene previsto que sea durante el mes de febrero, cuando la Brigada Nacional de Búsquedas de Personas Desaparecidas realice labores de localización y excavación de fosas clandestinas en esta zona norte.