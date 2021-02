Colectivo de Familiares de Desaparecidos analiza si denunciará a elemento de SSP

Integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba señalaron que analizarán si interponen una queja formal por el trato irrespetuoso que dio un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al referirse a los cuerpos que fueron inhumados en las fosas de Campo Grande, Ixtaczoquitlán, como “monos”.



Ana Lilia Jiménez Sandoval, una de las integrantes del colectivo, indicó que cuando llegaron había dos elementos de la SSP resguardando el área y uno de ellos estaba platicando con un de los peritos que vienen de Xalapa.



“Este oficial de Seguridad Pública le expresó que este predio va a dar como para un mes, si estaba notando que estaban sacando un mono por fosa. A mí esto me dio mucho coraje y le comenté que no era posible que se expresara así de los cuerpos que se están encontrando en estas fosas clandestinas”, comentó.



Agregó que en eso se acercó la fiscal Adriana Sosa Medina, pero simplemente siguió caminando, pero con el coraje que sentía la hizo regresar para hacer ver esta conducta irrespetuosa.



Sin embargo, dijo, en ese momento el elemento dijo que no era así, que él estaba hablando de otra cosa y lo habían entendido mal, negó haber dicho eso y expresó que no se tenía por qué disculpar con ella por algo que no había entendido.



“Yo comenté que yo no le pedía una disculpa, simplemente le pedía, como servidor, que fuera respetuoso”, indicó.



La integrante del Colectivo comentó que en ningún momento la Fiscal dijo nada y la única que intervino fue la psicóloga de la Comisión de Víctimas para reiterar que ella no pedía una disculpa, simplemente que se tratara con respeto a todo lo que estaban enfrentando las familiares de desaparecidos.



Araceli Salcedo comentó que este tema lo tratarían como grupo, pues no es posible que los elementos que presume el gobernador como acreditados no tengan capacitación en derechos humanos y haya esa indolencia.



Consideró que no cabe ese tipo de situaciones en un servidor público ante una situación como la que viven y delante de tantas integrantes de colectivos.