Colectivos de búsqueda marchan en Xalapa; ¡once años de dolor!, reprochan

Con una protesta desde el Panteón Palo Verde hasta Plaza Lerdo, Colectivos de Búsqueda demandaron la localización de Lizbeth Yesil Amores Roldán, Karla Nallely Saldaña Hernández, Yunery Citlalli Hernández Delgadillo y Guillermo Muñoz Roa, desaparecidos en noviembre del 2011."Aquí estamos otra vez las familias, pidiendo justicia, pidiendo la localización de nuestros familiares. ¡Once años, Señor Gobernador! Once años de lucha, de dolor, de sufrimiento y nuestros hijos no están" reclamó Victoria Delgadillo Romero, madre de Yunery Citlalli Hernández Delgadillo, desaparecida el 28 de noviembre de 2011.Demandó a las autoridades tanto de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas como de la Fiscalía General del Estado dar resultados en las investigaciones sobre el posible paradero de sus hijas e hijos desaparecidos."Año con año el dolor va creciendo más. No crea que nuestros hijos se nos olvidan. Nuestros hijos no son números, no son cifras. Nuestros hijos tienen un nombre, un apellido y una familia que los están esperando" reclamó.Enfatizó que las familias de los y las desaparecidas guardan una silla vacía, una cama vacía y un lugar vacío en los hogares."Por favor, entreguen a nuestros familiares. Son muchos años de espera, de sufrimiento. Salimos a marchar porque la memoria de nuestros hijos no va a desaparecer".