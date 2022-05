Colectivos encuentran 4 fosas clandestinas en predio de Medellín de Bravo

Tras 3 días de jornada en el predio de la localidad Mata Ortiz, de Medellín de Bravo, se concluyeron los trabajos de exhumación de restos humanos y se localizaron 4 fosas clandestinas, indicó la vocera del Colectivo de Búsqueda “Justicia y Dignidad”, Lidia Lara.La vocera precisó que de acuerdo con los protocolos, los colectivos acudieron a observar el procedimiento de extracción y ahora están a la espera de regresar junto con la Comisión Estatal de Búsqueda para realizar, por ellas mismas, su propia exploración en el terreno.“Se trabajaron 4 fosas. Estamos en espera de que les hagan los estudios pertinentes por parte de Servicios Periciales para que sepamos con certeza qué fue lo que se encontró. Como estaban en descomposición, no se observaba bien cuántos cuerpos podrían ser, uno, dos o tres, obviamente eso ya lo determina medicina forense”, dijo Lidia Lara.Para los familiares, todas las jornadas de búsqueda son agotadoras, en estos 3 días estuvieron expuestos a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.No obstante, es una acción que no dejarán pese a las inclemencias, pues tienen el objetivo de encontrar a sus esposos, hijos, hijas y hermanos desaparecidos.“Agota demasiado, nos agota el calor, es una situación muy desgastante y nos viene la deshidratación y el golpe de calor. Es nuestro objetivo encontrar a nuestros familiares” dijo Yolanda Alegría, de la Red de Madres Veracruz.“No perdemos la esperanza de encontrarlos, he ido a Arbolillo, Guapota, a Xalapa y ahorita esto. Es desgastante, triste y tiene uno muchas emociones encontradas (…) con único objetivo de buscar hasta encontrarlos”, dijo otra de las integrantes del colectivo Buscando con Amor y Lucha por Ustedes.