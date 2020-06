Colegio particular de Perote se negó a inscribir a niño con Trastorno del Espectro Autista

Un plantel particular de Perote negó inscribir a un menor de edad con Trastorno del Espectro Autista (TEA) para el ciclo escolar 2020-21.



Al respecto, Yary Yared Díaz García, madre del afectado explicó que la semana anterior solicitó información acerca del periodo de inscripciones rumbo al siguiente ciclo escolar en el Colegio “María Montessori”.



En respuesta, la directora del plantel, Laura Salas Martínez se negó a admitir al menor, aún y cuando el niño recién había concluido el cuarto de primaria en la institución y está a punto de avanzar a quinto grado.



“Me marcó y me dijo que lo 'sentía mucho' pero no me podía recibir al niño porque varias madres de familia habían amenazado con sacar a sus niños si recibían a mi hijo”.



Yary Yared Díaz le inquirió a la directora el por qué se negaban las demás madres de familia para que el menor continuara en el plantel, a lo que le respondió que existían “malas referencias” del alumno en el plantel de dónde provenía.



“No se me hacía justo que las madres hicieran eso porque hay muchas profesionistas en ese grupo y se me hizo discriminatorio contra mi hijo”.



Yared Díaz explicó que su hijo cuenta con medicamento, y la misma maestra del grupo da fe de que cuenta con buenas calificaciones y se ha adaptado a sus demás compañeros en el aula.



“Se supone que está bien el niño, va bien, que no hay ningún problema y pues esperar esa respuesta de la Directora fue muy difícil, por qué ¿con qué argumentos dicen eso de mi hijo y por qué la escuela decidió no aceptarlo?”, reclamó.



Yared Díaz indagó en la antigua escuela del estudiante si hubo tales “malas referencias” y que se hubieran documentado tales quejas, situación que los directivos del plantel negaron.



Recordó a la vez que al momento de inscribir a su hijo, tanto en la anterior como en la “María Montessori”, ella siempre ha dado a conocer que el menor padece TEA.



“Yo lo retiré de la anterior escuela porque pensé que le hace falta un cambio, un cambio de compañeros, para que estuviera más tranquilo”.



Añadió que al momento ha presentado queja ante Contraloría Social de la Secretaría de Educación y ante Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a SIPINNA de Perote (Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).



En el caso de la Montessori, Yared Díaz descarta que su hijo vaya a continuar en el plantel, por lo que inició la búsqueda de una nueva escuela; sin embargo, pide por lo menos una explicación de parte del Colegio y de la directora.



“Me dieron cita para el martes para que vaya a hablar con ellos, no sé qué acuerdo quieran ellos. No creo que llegue al acuerdo porque no quiero que me lo reciban ni quiero que se quede. Pero me gustaría una explicación lógica de por qué las mamás se pusieron en este plan, qué de malo le ven o por qué se sintieron amenazados”.