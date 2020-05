Abandonar el aislamiento como AMLO

Tal parece que el celebrado anillo de la buena suerte, se convirtió en una mojosa e inservible argolla o de plano adelgazó mucho el dedo porque, visiblemente la criminal pandemia en nada ha contribuido para construir o fortalecer al proyecto político de la cuarta transformación presidencial.



Por el contrario, su confuso y engañoso manejo ha hecho que disminuya estrepitosamente la confianza ciudadana en el infalible presidente que todo lo sabe y lo resuelve a su manera, ignorando opiniones alternas y excluyendo de su movimiento a todo aquel que se manifieste y opine lo contrario.



El anillo se aguangó y lo que parecía una gran oportunidad para destruir las fuentes de riqueza como vía para alcanzar la igualdad y disminuir la gran brecha entre pobres y ricos se va desvaneciendo poco a poco al acordar el reinicio de actividades económicas, en medio de la carrera ascendente de la crisis en su punto más alto y peligroso.



El Presidente no aguantó las presiones y pronto tendremos la reapertura de grandes empresas promovidas por el gobierno norteamericano que como se ve es quien verdaderamente le dicta las políticas económicas y de seguridad que Andrés Manuel adopta sin chistear.



Pero no perdamos de vista que en gran parte nuestro bienestar depende, no tan solo de Estados Unidos sino de la Economía Mundial Globalizada y desencajarse de esos lineamientos significaría recular peligrosamente y perder todo lo avanzado por décadas en el campo financiero.



También como una potente caldera de vapor explotará la presión de las clases populares, los pequeños y medianos empresarios impulsados por el hambre inaguantable, por las añoradas necesidades cotidianas y por el intenso deseo de complacer sus necesidades de recreo, será tal la fuerza y el estruendo que poco a poco romperán todos los esquemas disciplinarios que se deberían de observar para contener los contagios, los veremos pateando las puertas de palacio nacional, bloqueando carreteras y puentes, tomando caminos, exigiendo atención médica, comida y empleo, si no son atendidos en su única demanda que es que los dejen trabajar.



Máxime que ahora el significado de domar la curva de la pandemia, no es el equivocado concepto que teníamos en cuanto a que creímos que significaba una paulatina disminución de contagios mediante un sistema de control científico, ahora resulta que no, que domar la curva consiste en haber evitado con las medidas dictadas que el mal fuera mayor y que con ello se rebasara la capacidad hospitalaria por atender a los enfermos.



Nadie, absolutamente nadie como López Obrador comprende y entiende la magnitud del problema, él es el auténtico líder que diseña y conduce las estrategias para combatirlo, Gatell es un medico sumiso dispuesto a defender los puntos de vista del Presidente aunque esté equivocado.



El Presidente es en su totalidad el Consejo de Salubridad, él decide y dispone todo lo que hay que hacer en la materia en todo el país y en las regiones, que por cierto en un reclamo de autonomía por parte de los Gobernadores han proclamado que no son subordinados de la Federación y que no acataron el semáforo único que desde el centro se quiere imponer.



Pero tan conoce el presidente lo que a largo plazo va suceder en la evolución de la crisis, que aun cuando la capacidad hospitalaria COVID 19, hasta ahora ha sido suficiente, los insumos médicos siguen llegando en grandes cantidades del extranjero, se siguen habilitando hospitales, estadios y todo espacio para el caso de ser necesario como seguramente va a ser, estar suficientemente preparados.



Lo que nos hace pensar que la catástrofe será mayúscula, pues la famosa curva que se aplanó teóricamente desde el 8 de mayo continúa ascendente y a una gran velocidad como lo revelan las cifras diarias, inclusive cuando se llegue al número máximo de enfermos y de muertos, cuando cese la oleada y pensemos que ya estamos saliendo, dicen los expertos y estudiosos del comportamiento de la pandemia conforme a la experiencia en otros países, nos atacará un rebrote del virus aun más agresivo, por eso y no por otra razón nos estamos equipando para prevenirnos.



Y así será si cada uno de nosotros no asume la vida con la suficiente responsabilidad de cuidar su salud, la de su familia, de sus amigos, de sus compañeros y de su comunidad.



Porque hay un gran número de personal y comunidades que se están cuidando en serio, pero hay otro gran número al que le es indiferente la situación y son ellos los verdaderos vectores del contagio que lo harán resurgir una y otra vez.



El Presidente está muy consciente de esa situación, sabe que el problema crecerá, por ello busca los suficientes abastos en el mundo y cuando lo vemos trabajar y tomar decisiones aparentemente equivocadas lo atacamos y lo juzgamos con críticas inmisericordes que cuestionan su capacidad para resolver los problemas fundamentales de la economía, la salud y la seguridad.



Por eso ahora que el Presidente anuncia que va a realizar una gira por el sureste mexicano, nos da coraje que por ser quien es, pueda ir a donde él quiera, considerando que es innecesario e imprudente su viaje para dar el banderazo de inicio en la construcción de varios tramos de la vía del ferrocarril como parte del proyecto del tren Maya.



Andrés Manuel no va a pasear, va con ello a reactivar la economía de aquella región y de gran parte del país, pues aunque allá se ubicará, las toneladas de acero, la fundición, la maquinaria y las herramientas van de otra parte y la mano de obra de los lugareños no es suficiente para acometer una obra de esa dimensión, además quien no conoce al Presidente que en su afán de tener la seguridad de que las cosas se hagan, siempre él está presente par cerciorase que se están haciendo, así se trate de un camino rural o de una carretera.



Decir que no es necesario que salga del Palacio Nacional porque su conducta constituye un ejemplo a seguir por parte de quienes permanecen resguardados es un juicio correcto para que abandonen su aislamiento y salgan a la calle, es un claro mensaje que nos está mandando y que debemos de interpretar como una invitación a que todos los menos vulnerables salgan ya a trabajar tomando todas las precauciones como lo hace él.



Entendamos, no podemos estar encerrados toda la vida en nuestras casas, ni él en el palacio por muy cómodo que sea, el virus llegó para quedarse, tenemos que aprender cuidándonos, a convivir con él.



Esta pandemia parece un obscuro y silencioso mensajero de purificación que en su largo peregrinar en el tiempo y en el espacio, está destinado a desaparecer paulatinamente de la faz de la tierra, selectivamente a quienes no se cuidan y padecen enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión, sida, tabaquismo y a quienes siendo adultos mayores tienen el privilegio de vivir, así será mientras no exista una cura efectiva o una vacuna que nos inmunice a sus ataques, para lo que la ciencia médica trabaja en todos los rincones del planeta.



Por eso va a reactivar la industria minera, de la construcción, la cervecera, las fábricas de partes para la industria automotriz, el turismo y pronto estaremos volando y ocupando hoteles y servicio de transporte terrestre, hay planes inmediatos para la industria restaurantera, inclusive para el futbol y para abrir las iglesias y permitir las misas, todo hasta un cupo del 30% de su capacidad instalada, todo como un ensayo con normas y dispositivos especiales de cuidado.



Sin espantos, las autoridades locales deben de seguir el ejemplo de Andrés Manuel y sumarse a la urgente reactivación de la economía regional, el que quiera tomar los riesgos que lo haga, en un artículo anterior hablé de que todo debe de hacerse bajo las normas de un plan, lo que la autoridad llama protocolos y cada empresa debe de ceñirse a ellos, les pongo como ejemplo el norte de Veracruz, en donde ciudades como en Tantoyuca se desarrollan las actividades en forma normal, pero por disposición del ayuntamiento, nadie transita por las calles, ni puede entrar a un negocio sin cubre bocas, todos los negocios tienen gel en la entrada, señalamientos preventivos de sana distancia y a cualquier sospecha de alguna persona que pudiera padecer el mal, porque se detecte o solicite ayuda, inmediatamente es remitido a un laboratorio certificado para que le realicen la prueba y lo médicos y personal de salud le hacen un seguimiento minucioso tanto al presunto enfermo como a su círculo de contacto.



Y eso que el norte está rodeado por la maléfica pandemia, la ciudad de Huejutla es de las ciudades más contaminadas de Hidalgo, Poza Rica y Tuxpan cundidos, Tampico y Ciudad Madero son fuertes fuentes de contagio en Tamaulipas, pero venga de donde venga en las 4 entradas de la ciudad existen puestos de sanitización para los automóviles y las personas que si no llevan puesto el cubre bocas no entran.



VERACRUZ.-



En fin que por las noticias periodísticas, la radio y la televisión, así como por las portales virtuales nos enteramos de la guerra sorda que se libra al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, (MORENA) con miras y fines futuristas.



Así, sabemos que El Congreso del Estado propuso una interesante reforma política con varios puntos entre los que destaca la reelección de los ayuntamientos, la duración de los mismos. El no a la revocación de mandato, el recorte al presupuesto de los partidos y otros, llama la atención que la reforma fue aprobada de una manera controvertida por la supuesta entrega de 3 diputados de la oposición, a quienes se acusa de traicionar a sus partidos y entregarse al partido gobernante.



Resulta que para que se reforme la constitución veracruzana además del voto de las dos terceras partes de los diputados se requiere también del voto de la mayoría de los ayuntamientos en este caso de un mínimo de 107 municipios.



Pues bien, este mecanismo va avanzando en todo el Estado y no hay duda de que habrá sobrados votos para que la reforma se concretice, pero lo que es un punto de alerta es el resultado de la votación en el cabildo de Coatzacoalcos, en donde impera mayoritariamente el mismo partido que la promueve, resulta que aquí misteriosamente la votación fue adversa a la propuesta de reforma, es de anotar que el punto primordial de oposición a la reforma es el de la revocación del mandato, que emulando a la constitución federal debería consultarse en el 2022, respecto del Gobernador del Estado.



Si la reforma se apruebe cumpliendo todas las reglas del procedimiento, todavía estaría sujeta a una controversia constitucional ya que ninguna ley puede ir en contra del espíritu de la constitución federal.



La otra alerta que nos debe de tener muy pendientes por la posible existencia de alguna mentecita ambiciosa que sueña con sentarse en la silla del Gobernador y para ello mueven los mecanismos legales, sobre el tema llama la atención la noticia que el maestro Manuel Rosete en su columna de Apuntes, en el portal de alcalorpolítico.com el día de ayer, en donde reseña que los morenistas veracruzanos encabezados por el Gobernador Cuitlahuac García Jiménez, habían consensado ante la necesidad de nombrar un encargado del Comité Directivo Estatal en designar al Licenciado Esteban Ramírez Zepeta, un hombre leal que garantizaba la unidad de ese partido en toda la entidad.



Pero alguien o alguna muy poderoso (a) influyó en el Comité Ejecutivo Nacional para que no fuera así y sin decir agua va, pasando sobre el aval del gobernador y de las fuerzas locales, arribó del altiplano el nombramiento de Delegado Estatal y encargado del CDE a favor del señor Hugo Martínez Lino, un militante distinguido de ese partido, cercano colaborador del Ingeniero Manuel Huerta, Delegado Federal del Bienestar en el Estado, presunto adversario del Gobernador por representar otros intereses y punta de lanza en varios proyectos provenientes del altiplano.



Por otra parte, cabe destacar la sabia y prudente decisión democrática que tomó el Congreso Local en el nombramiento de la titular de la Fiscalía General del Estado, licenciada Verónica Hernández Giadáns, para ello seguramente tomo en cuenta el sentir general de los principales actores del medio y de la población que tiene necesidad de solicitar el apoyo de la justicia para subsanar agravios que en materia penal pudiera recibir.



La licenciada Verónica ya probó su capacidad en el breve tiempo como encargada de la Fiscalía y ha logrado que en materia de procuración de justicia se respire un ambiente diferente en las agencias del ministerio publico y un trato diferente en la policía ministerial, instituciones en las que ha iniciado un proceso de modernización mediante una capacitación profesional que seguramente será benéfica para El estado.



Finalmente es conveniente que para que avancemos en las metas de trabajo y de progreso para todos, interpretemos todas las señas y mensajes del Presidente, Los gobernadores de los Estados sin ser rebeldes, no deben de ser tan acartonados y tomar todas las medidas necesarias para combatir el Covid, pero de ninguna manera continuar con una política en materia económica que no ha dado frutos suficientes como para afirmar que es la única y la mejor opción, al mantener cerrados varios negocios de poca monta, pero eso sí privilegiando sólo a las cadenas nacionales, mientras que a los nuestros solo les queda mirar, no es justo, la política debe de ser equitativa, o todos coludos o todos rabones, de ahí que con todas las precauciones le deben de permitir a los humildes empresarios que también se ganen decorosamente la vida, trabajando sin ser perseguidos, ni humillados, mucho menos ser víctimas de la discriminación de que ahora son objeto.- Por el bien de la causa.