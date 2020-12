Se perfilan alianzas electorales en el norte

Habrase pensado alguna vez, que los más destacados impulsores de la independencia, como los abnegados y sacrificados generales de los ejércitos insurgentes, Don Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, entre otros, en pos de lograr la máxima realización de sus ideales, sabiéndose perseguidos y sus correligionarios detenidos y fusilados, decapitados como Don Miguel Hidalgo y sus soldados ahorcados, lo que lógicamente significaba una profunda llaga en la conciencia y en el corazón de los independentistas, pudieran, a pesar del profundo resentimiento aliarse mediante el Plan de Iguala a sus más acérrimos enemigos del ejercito realista encabezado por el general Agustín de Iturbide, para finalmente derrotar y expulsar del territorio mexicano a la corona española.



Este contexto histórico, es a propósito de los frentes y coaliciones que los partidos nacionales y locales tanto los que disfrutan del poder y del favor presidencial como los que aspiran a substituirlos en algunos nichos como la cámara de diputados federal, gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos realizan alianzas que a lo lejos parecen sospechosas, pero que no son más que parte del juego de las mismas gatas pero todas revolcándose en el inmundo estiércol del que alimentan sus ambiciones tratando de disfrazar y de ocultar sus sucias y deterioradas imágenes para tratar de seguir engañando a los incautos electores, cada quien por su lado para tratar de conservar o de conquistar la apetecible cumbre del poder.



No es cosa menor, los resultados de la elección del próximo 6 de junio son tan importantes que significan el escalón para los opositores y para los otros, la base de la elección del 24, con la predecible consulta intermedia que tendrá lugar el 22 para perfilar la revocación de mandato a que habrán de someterse varios mandatarios, inclusive el Presidente, y algunos gobernadores, quienes algunos viven engañados con las supuestas encuestas que presumen vanidosos y que los hacen sentir aceptados y queridos por el pueblo.



Pero se pierde tiempo inútilmente comentando y criticando las alianzas, tratando de descalificarlas y en otros casos de magnificarlas, lo importante es saber cuál es el objetivo de éstas y no hacerse bolas, es claro que la hoy oposición va montada toda en el carro de la inconformidad producto del desacuerdo de todos aquellos que de alguna manera se han sentido agredidos por el arranque de sus privilegios, ahora entregados a otros mediante los jugosos negocios que se hacen desde la administración pública, siempre a favor de los adictos al sistema y que desean derrumbar a la cuarta transformación que marcha a paso veloz cada día en beneficio de las clases más necesitadas y que ahora convencidas de las bondades de su programa político conforman la base política más fuerte del partido oficial, si es que este tiene la suficiente capacidad de movilización.



Porque los resultados que se han tenido hasta ahora en las elecciones deben de ser muy preocupantes, por ejemplo en la elección del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a pocos meses de la elección presidencial Morena perdió más de un millón de votos, las elecciones en el Estado de Hidalgo y en Coahuila donde eligieron ayuntamientos y congresos locales, los chiquitos barrieron al partido de la moralidad que privilegia a los pobres en todos sus programas, que combate la corrupción, que apoya a miles de campesinos con el programa de “sembrando vida” o los miles de jóvenes que construyen el futuro o los supervivientes de la tercera edad que reciben un salario de sobrevivencia, todos agradecidos y esperanzados de que los apoyos se incrementen, pero no salieron a votar se tumbaron en la hamaca confiados de que ya los apoyos son obligación del gobierno gane quien gane ya que así lo establece la constitución.



La elección es muy peligrosa porque la alianza no es el estar juntos en el mismo círculo de la boleta, sino que los priistas, los perredistas y los panistas irán en la misma boleta, pero separados postulando los mismos candidatos, de ahí que las sumas pueden sorprender en los resultados, todo dependerá de quien tenga la capacidad para acercar a los electores a las urnas el mero día.



Es un error darle a la próxima elección un enfoque nacional, la próxima elección se definirá en un mano a mano entre el presidente y los gobernadores principalmente, quienes jugarán unas vencidas históricas pues cada uno de ellos le echará todos los kilos para dominar al otro.



Habrá gobernadores que discretamente colaborarán con los morenistas en busca de impunidad con su sucesor, si es de la oposición, o con esperanzas de piedad por parte de la federación si es que sus números o algunas cosas no andan bien en su gobierno, alguna arbitrariedad, abuso de poder, porque aunque el Presidente no es vengativo, su espíritu justiciero se acentúa con quienes son oposición o le caen gordo y le revuelven las vísceras. Pero habrá otros que buscarán subsistir políticamente en sus respectivos partidos y se amarrarán los pantalones porque ya traen las broncas compradas desde hace tiempo al volverse respondones, condicionadores o contestatarios, esos ya fijaron posiciones y se las van a jugar de manera suicida.



Los grandes problemas de Morena en los estados de Hidalgo y de Coahuila fue la mala selección de candidatos, sobre todo en los municipios en los que algunos líderes morenistas, con apoyo social que no fueron postulados por compromisos partidistas, ni tardos ni perezosos corrieron a cobijarse a las siglas de otros partidos, propinándole desde ahí serios reveses a Morena, en otros donde ese partido era visible mayoría, sus candidatos no reunían el perfil necesario de liderazgo, por ser dados al enfrentamiento y a la polarización o como dice la gente muy creídos, y esto último fue factor para que el electorado les desconfiara e hicieran todo lo posible por obstaculizarlos derrotándolos finalmente.



En Veracruz, acá en la región del norte, Morena tiene muy buen ambiente, los programas del Bienestar se aplican cabalmente, quizás porque el Gobernador visita constantemente diversos municipios para supervisarlos y de manera continua celebra con los alcaldes y las fuerzas de seguridad reuniones de trabajo que han desembocado en una mayor tranquilidad ya que acá no tenemos el problema de los delitos mediáticos, el secuestro ha disminuido sensiblemente, bendito sea dios los feminicidios en la huasteca son casi inexistentes, el robo en el medio urbano y en las carreteras son esporádicos, lo que sí nos asola es el abigeato, que empobrece e irrita a nuestros indefensos productores rurales.



Hay que aplaudir el interés y el trabajo que se realiza en los caminos rurales y en la rehabilitación de carreteras, actualmente se reconstruyen a buen ritmo la carretera Tihuatlan - Álamo. La Potrero del Llano- Tantoyuca, con un tramo muy avanzado, atravesando ya Tepetzintla, pero la maquinaria no para al igual que en la carretera Naranjos-Tampico y muy pronto nos darán la noticia de que para ir de Tampico a Poza Rica o a México o a Veracruz, ya no atravesaremos Tuxpan que está saturada de vehículos, el puente para librarla ya está concluido al igual que el tramo que entronca y su apertura nos permitirá ahorrar casi una valiosa hora de tiempo.



El gran problema de Morena va a ser por ejemplo aquí en Tantoyuca, que tiene líderes muy valiosos pero todos peleando entre sí, sin quien los una y los lleve al triunfo, con una lamentable cerrazón, renuente a aceptar la posibilidad de aceptar figuras externas que los acuerpen, aunque el pueblo rumora que hay una corriente interna que está consciente de que si quieren ganar es necesario presentarle al pueblo como candidato a un hombre honesto y estimado como el Arquitecto Gabriel San Román, un empresario progresista que fue uno de los primeros en abrir sus instalaciones para los programas de la Cuarta Transformación, lástima, Gabriel siempre ha sido reacio a la política, pero su apellido y su origen aseguran la suma de todo el sector empresarial y gran parte de los ganaderos y comerciantes, quizás por ello se afirma que él no será el candidato sino su sobrino Roberto San Román, quien ya realiza reuniones y agrupa a personalidades del magisterio, como su líder el arquitecto Mario del Ángel, el expresidente del PRI municipal, Jaime Herrera. La líder transportista Irma Arenas, el profesor Jesús Perea, supervisor escolar, el reconocido líder activista Minervo Torres y gran parte de la sociedad civil.



Estos personajes reconocidos en la ciudad serán quienes puedan sacar adelante la elección, pero para su mala suerte este municipio y región son un añejo bastión del PAN dominado por la familia Guzmán Avilés, avalada por un trabajo de casi 20 años, el problema de la familia es que, si no abre las alianzas con el PRD y con el PRI, le será muy difícil remontar tanto en el Ayuntamiento como en las diputaciones, todo depende de los operadores.



En este rumbo los partidos tradicionales y los líderes se aferrarán a sus feudos, en otra ocasión haremos una narrativa de la distribución de las fuerzas políticas pero por lo pronto les adelantamos que en Pánuco también se nota la prevalencia del PAN, pues la familia García Escalante, a pesar de los pleitos internos de ese partido y de los deslices de Rodrigo (actual diputado local) con Morena, no han sido avalados por la familia, mientras que Ricardo /(actual diputado federal) acaba de signar una fuerte alianza con Joaquín Guzmán, líder estatal del PAN, no sabemos aún los términos, pero ya todos se preparan. Al igual que en Tuxpan, en donde la familia Mancha cabildea entre toda la militancia y dirigentes locales la elección de los candidatos para todos los puestos que por su número alcanza para todos.



El PRD, no está maneado y se mueve en la región tratando de acrecentar el capital político que posee, producto de la alianza electoral que en la elección del 17 sostuvo con el PAN y que en conjunto les permitió obtener 112 alcaldías, su líder Sergio Cadena realiza reuniones constantes con funcionarios y líderes de ese partido en la región, tratando de reafirmar sus posiciones.



Finalmente, hay que prepararse para muchas sorpresas, hasta ahora Morena solo tiene un ayuntamiento en el norte, Chinampa, actualmente todo pinta para que en esta elección obtenga un mínimo de 12 municipios, si los lideres morenos del norte llevan los trabajos con entusiasmo y disciplina, sus líderes en este rumbo encabezados por Don Baltasar Avendaño, recorren todos los municipios de Otontepec y el distrito de Pánuco, fortaleciendo a su partido en pleno crecimiento en el ámbito municipal y ganarán si inteligentemente practican una mayor apertura y las alianzas necesarias con la sociedad civil, tienen que actuar como los insurgentes uniéndose a veces con quienes parecen sus adversarios que al final del camino no lo son. Por el bien de la causa.