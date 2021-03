Peña y Obrador las mismas debilidades

La imagen que refleja el gobierno o cualquier ente frente a una colectividad, es quizás la base que le da definitividad en la aceptación o rechazo de ella, ya que muestra la calidad de la levadura de que está hecho y de la buena o mala sangre que corre por sus venas.



Vivimos en una sociedad con una mentalidad globalizada que fácilmente se contamina de sentimientos iguales o parecidos, de ahí que es fácil, mediante la difusión general de ideas falsas o reales, hacer que determinados estratos igualen su forma de pensar o sentir, por una noticia sentimos asco, sentimos alegría, sentimos desprecio, experimentamos miedo, respiramos confianza, nos da seguridad, nos inspira sentimientos de solidaridad y apoyo o actitudes de rechazo o reprobación de manera colectiva.



La cita es en razón de la actitud presidencial y de los líderes políticos por sostener como candidato del movimiento de Regeneración Nacional a Félix Salgado Macedonio a gobernador del estado de Guerrero, cuando en contradicción la imagen que pretende reflejar Morena es la de un partido limpio, lleno de valores humanos, con líderes que observan y han observado una conducta intachable, respetuosos de todos y siempre dispuestos a levantar al caído e impartir sana justicia a quienes han sido objeto de atropellos.



Pero cualquiera que ve lo que está pasando en Guerrero sobre la aberrante intención de sostener al afamado violador, que aunque sea falso e inmerecido tal calificativo, inclusive que pudiera ser producto de la calumnia y la difamación y así será mientras no exista un Juez que lo dictamine, no deja de ser un agraviante extremo para toda la sociedad mexicana, principalmente para las mujeres y para las familias en general que custodian celosamente las buenas costumbres y detestan a quienes ejercen violencia o engañan al sexo débil para dar rienda suelta a sus animalescos instintos. Pero los mandantes de México parece que otorgaran un valioso trofeo como premio al acusado y no aherrojarlo con pesadas cadenas de castigo como merece.



Félix aun cuando refleja hacia el país una personalidad abominable, según las encuestas, cuenta con el apoyo de una gran mayoría de sus paisanos, pero el daño que está haciendo a su partido en el resto del país es de tal magnitud que repercutirá en múltiples derrotas, pues su postulación será una bandera permanente de ataque a Morena, durante todo el proceso de elección, si es que Mario Delgado tiene el desatino de postularlo.



La chispa ya prendió y el incendio comenzará a arrasar la pradera con fuertes y furiosas movilizaciones feministas que próximamente celebrarán y que no terminarán ni con la caída de Félix, sino que se prolongará después al Senado, exigiendo su desafuero si regresara, pues la exigencia más adelante será que se aplique la ley y que sus abusos no queden impunes.



Enrique Peña Nieto, no se atrevió a someter en su momento a Javier Duarte, cuando sus actos de corrupción eran un escándalo mediático que abarcaba todo México en los medios de comunicación, contaminando a todo el Priismo de esa estela vergonzosa.



La opinión pública se ahogaba con la abundante porquería que se lanzaba sobre el Gobernador priista de Veracruz, imaginando el millonario desvío de recursos de la federación que recibía Duarte para obras determinadas y los metía en una “licuadora” para desviarlos y convertirlos en lujosas residencias en los Estados Unidos, en fastuosos ranchos y fincas como el Faunito, propiedades en Valle de Bravo, su cuadra de caballos en Coatepec, su excéntrica finca en Córdoba, pletórica de caras obras de arte, mientras que su esposa, insaciable de riquezas, obsesiva de lujos y placeres invocaba para sí misma, los favores de la fortuna con la célebre y misteriosa frase de “merezco la abundancia”, sus colaboradores no se quedaban atrás, se presume que lo rebasaron en el saqueo inmundo y desmedido que cínicamente presumían en una frenética competencia de pillaje repugnante y descarado.



Toda aquella mugre tolerada y escandalosa repercutió sonoramente en la sociedad a través de los medios que difundían con detalle lo que sucedía con el gobernador priista y sus colaboradores en Veracruz, ante los ojos complacientes de la autoridad central que, cómplice con su actitud, otorgaba impunidad.



Con ello Peña Nieto se ganó bien el repudio nacional, hacia él y hacia el PRI, siendo la indiferencia una de las causas principales de que el pueblo los castigara en la elección para gobernador del Estado y después en las presidenciales en todo el país.- Se perdió la gubernatura y luego todo.



Si Peña hubiera actuado a tiempo es posible que hubiera atenuado la percepción de inmoralidad que la figura de Duarte arrojó sobre todo su gabinete y el partido, el electorado se hastió, se llenó de hartazgo y con su voto los corrió del Palacio Nacional, pretendiendo con ello un cambio saludable para sanear las instituciones nacionales.



Así es que cuidado, las causas son diferentes pero están en el mismo catálogo de repudios, y si bien Peña Nieto y López Obrador son iguales en la inclinación por proteger a sus amigos y cómplices, son totalmente diferentes en el concepto que de cada cual se tiene, si Peña puede ser malo por su tolerancia a la corrupción, Andrés Manuel puede no ser bueno por apoyar a alguien que es acusado de abusar en extremo de las mujeres indefensas y desvalidas, ofendiendo a todo ese género que en el país es mayoritario.



En otro tema, creo sinceramente que la pasada visita del Presidente de los Estados Unidos a México, significa un reencause de nuestro Presidente al camino espiritual Guadalupano por el que transitamos la mayoría de los mexicanos, cuando menos pudimos ver que López Obrador no es ateo, ni hermano separado de la iglesia que creímos que era.



La invocación de la Virgen por ambos mandatarios nos hace sentir que ella puede ser la guía de la unidad que es urgente para que las dos naciones trabajen en paz por la prosperidad, pues aunque vamos por caminos diferentes, si cada uno sacrifica algo, saldremos adelante.



Para entenderlo, primero todos los que habitamos este país tenemos que ponernos en el corazón la bandera de México independientemente de que seamos ricos o pobres.



López Obrador no está mal, en su concepto de fortalecer la soberanía Nacional en oposición a una economía global que devora todo, sin respetar fronteras.



Nuestras crisis son por el dólar, por el petróleo y por el turismo, principales fuentes de la riqueza nacional, No queremos gasolina cara, pero no la tendremos barata mientras los mares de petróleo que extraemos, tengamos la necesidad de mandar a refinarlo con nuestros vecinos que lo regresan en forma de gasolina, a precios altísimos por los altos costos de todo el proceso de extracción, transporte, refinación, retorno y comercialización.



Qué va a pasar cuando la refinería de Dos bocas ya funcione y no tengamos necesidad de depender del norte, cuántos dólares dejarán de salir, cuántos empleos se van a crear, no nos rasguemos las vestiduras y queramos flotar en la fabulosa nube de una moderna tecnología que no tenemos y que no estará a nuestro alcance, creer que los mexicanitos vamos a dejar de usar los motores de gasolina para usar los motores eléctricos en los automóviles me suena a la divagación de un desvelado perdido en una utopía del futuro.



Tendremos automóviles de gasolina por muchos años, ubiquémonos en nuestra realidad, no nos perdamos en las engañosas fantasías de la mercadotecnia que nos llama a consumir lo exótico, lo que miramos y admiramos en la televisión, en el cine, lo que leemos en las revistas de modelos que nos maravillan.



López Obrador no está mal, solo que su falta de seriedad para exponer sus programas, su obstinación de tener otros datos para contrastar la información seria que emana de datos científicos y que a veces nos hace que tomemos a chunga lo que es verdaderamente serio, colocándose en ocasiones el traje de tonto para que le crean algo que es obvio, hace que cualquier pelafustán le falte al respeto, como sucedió en un reciente viaje en que una pandilla de pelafustanes lo trato con vileza ultrajando la figura presidencial, recordándole a su bendita y respetable progenitora.



No licenciado, usted es el Presidente de la Republica y debe de comenzar a darse su lugar como tal, cuidar a México y a los mexicanos, cuidándose usted, ya sabemos que es valiente pero es temerario e imprudente lo que hizo la semana pasada al recorrer los estados de Nayarit, Zacatecas y Jalisco en un peligroso andar de más de mil kilómetros por carretera y durante su paso la delincuencia organizada aprovechó para hacerse sentir con un saludo de terror, usando sus ráfagas de fuego mortal para masacrar un buen número de civiles, como los 12 albañiles inocentes de Tonalá, Jalisco, solo para hacerse sentir y decirle aquí estamos, ya no venga.



Tiene que cuidarse y convencerse de que no es inmortal, usted no crea que no hay quien imagine que quien lo esperaba detrás de los telones del salón oficial de la “mañanera” solo era para pedirle ayuda, no, el silencio y la mala información pueden hacer pensar que el sujeto era un mensajero de la delincuencia organizada que llegó para decirle que puede usted tener un mundo de seguridad, pero que si usted no cede a sus exigencias, ahí en donde esté, por muy blindado que se encuentre puede ser eliminado.- qué bueno que solo fue un aviso.



Animo señor Presidente, lo sentimos fuerte aunque se esté quedando solo, lo han abandonado los principales colaboradores que usted invitó en un inicio, desertando con cualquier pretexto, luciéndose después en las cuadras Fifis, los que le quedan, se reportan enfermos como si no quisieran regresar, y de los demás no sabemos qué hacen o en dónde andan, solo lo vemos a usted, a Olga Sánchez Cordero y a Marcelo Ebrard esperando que usted mande a substituirla, para posicionarse en la jugada mayor.



En fin, que aunque seamos víctimas del chantaje mundial negándonos las vacunas para doblar al Presidente, especulando con el gas para encarecer la economía domestica e industrial, huachicoleando la gasolina y sobrevaluando el dólar para provocar una catastrófica inflación que nos haga repudiarlo a usted y a su partido en las urnas para derrotarlo, culpándolo de todo de aquí al 6 de junio para amarrarlo y obligarlo a retornar más definido al sistema capitalista y a sus nefastos intereses, en ese marco el mandatario no debe ceder, a sabiendas de que cuenta con la fortaleza de un pueblo que lo respalda.- Por el bien de la causa.



PD.- Hoy es día propicio para rendir culto a la superstición y a las creencias que heredamos de nuestros ancestros y para concurrir a los centros ceremoniales para hacer embrujos y sortilegios infalibles, así que por ser el Primer viernes de marzo, Día de los Brujos, hay que comprar el manojo de sábila con ajos, listón rojo, con la virgencita de Guadalupe o nuestro santo para allegarnos de la fuerza poderosa que nos protegerá del mal, de las envidias y nos dará abundante suerte, fortuna, riqueza y amor.



No olviden juntar en los montes las siete plantas con espinas que nos protegerán del enemigo, del rayo, de la tempestad y ahuyentará los demonios que nos rondan para hacernos el mal, o también recoger las flores de azahar en ayunas para tener una pócima efectiva en contra de todas las enfermedades comunes como el dolor de cabeza, el dolor de panza o la jaqueca. Mucho menos olvide comprar un buen amuleto de la buena suerte que le acercará al ser que usted ama y le ayudará a seleccionar el billete de la lotería que será premiado en el próximo sorteo.



Pero si lo prefiere, hoy es el mejor día para hacerse una buena limpia con albahaca, huevo y veladora, además de la oración que nos despojará de las malas vibras y nos sacará los malos espíritus.



El mejor lugar para hacerlo es el bellísimo y encantador Catemaco, en donde sus brujos se hablan de tu con el averno desde las cuevas del mono blanco y desde el centro de la inigualable laguna.



Saludos a los máximos chamanes Don Jorge Uscanga Escobar, Don Jorge González Azamar, Don Tomás Montoya y desde luego a Don Sergio Cadena para quien hoy el sol azteca brillará intensamente, tanto como acá en la huasteca que en esa materia no se queda atrás con Joaquín Guzmán por aquello de los amarres.