Los partidos oficiales parecen agotados

La carrera por la Presidencia de la República ha desencadenado una batalla campal al interior del partido Morena y de éste una guerra hacia todos los posibles adversarios con la intención de eliminarlos ahora, para que mañana no sean motivo de problemas.No es fortuita la persecución de Ricardo Anaya, no son gratuitos los ataques y amenazas de prisión al expresidente Enrique Peña Nieto, no son ocurrencias los constantes ataques ensalzados de descalificaciones y burlas a la alianza "Va Por México", conformada por el PAN, PRD y PRI y ahora obligados por su congruencia política y por la opinión pública sumado el Movimiento Ciudadano en los trabajos legislativos de La cámara de Diputados, quienes se encuentran intentando vanamente forjar una mayoría de oposición.Esta suma de contrarios, en unidad parlamentaria, aun cuando hasta ahora han sido derrotados una y otra vez, ha servido en cada una de las exposiciones que han hecho los legisladores en la máxima tribuna del país.- después de la mañanera.- para ventilar ante los ojos del país las distintas y contrapuestas posiciones a las propuestas del partido oficial.La alianza parlamentaria se siente fresca, impulsiva, propositiva y hasta ahora sólida, los partidos oficiales por el contrario se notan agotados, sin argumentos, solo sumisos a las indicaciones que les dictan desde palacio, a las que defienden a gritos, con actitudes groseras, a manotazos y hasta a golpes, ante la falta de preparación, porque en mi opinión las propuestas del Presidente en materia fiscal pueden no gustarnos, pero son las adecuadas.Por ejemplo, habrá que decir que la obligatoriedad de los jóvenes mayores de 18 años que automáticamente dará de alta la Secretaria de Hacienda, en el padrón de contribuyentes es un gran paso para abatir la falta de cultura fiscal que padece el pueblo mexicano, renuente a pagar los impuestos que son necesarios para generar el desarrollo del país y el bienestar social a veces con la justificación de que para qué van a enriquecer al gobierno cuyos funcionarios mal gastan el dinero o se lo roban.Pero también la falta de la cedula fiscal es motivo da la práctica de la informalidad, pues nadie hasta ahora es blanco de fiscalización si no factura o no utiliza el sistema bancario oficial, ni es cliente de las grandes tiendas de conveniencia, menos si no es trabajador afiliado al IMSS, o al ISSSTE.Estar empadronado en el registro fiscal no es ningún problema, tampoco digamos que es una bendición, pero mientras no haya ganancias, provenientes del trabajo, del comercio, de la industria, de transacciones de cualquier orden la declaración será cero y si se obtiene una utilidad pues tenemos la obligación de compartirlo con el Estado.Fue una pérdida de tiempo discutir el envío de dinero a los hijos que estudian fuera del hogar en otras ciudades. O los giros de los esposos a sus cónyuges, pues hasta ahora las leyes fiscales exentan del pago del impuesto sobre la renta a las donaciones que se hacen entre padres a hijos, o de los abuelos, al igual que las donaciones entre conyugues.En donde sí no tienen razón ni El Presidente, ni el Congreso, es en lastimar a la sociedad, limitando la deducción de impuestos a los donativos que generosamente hacen los particulares a las sociedades, incluyendo las filantrópicas y las de beneficencia, con el argumento de que ello se presta a la evasión y consecuentemente es una forma de corrupción.Mal hace el Presidente en desconfiar de todos, afecta la salud mental de sus gobernados que se sienten mal valorados, vigilados, reprimidos psicológicamente, aunque no sean donadores, también quienes han recibido apoyo de estas instituciones y personas que se sienten infinitamente agradecidos con quienes les han tendido y les tienden la mano en los momentos difíciles, cuando la burocracia gubernamental duerme o es indolente.Cuando hay un accidente, un incendio, un enfermo, una golpeada, cuando no hay medicina. Cuando no hay ropa, cuando no hay qué comer, cuando se requiere un albergue, cuando hay que proteger y ayudar a un migrante, cuando se requiere de una beca para estudiar, cuando se requiere de un albergue para estudiantes pobres, cuando hay un niño con autismo, cuando hay un niño con síndrome de Down, cuando hay un niño o una persona quemada, cuando hay un animal lastimado, cuando hay una mujer violentada, cuando hay una catástrofe, en esos momentos de tragedia y de necesidad el humanismo filantrópico de estas asociaciones está siempre presente, vigilante, pendiente, brindando sin distingos y sin mezquindad, la generosa solidaridad de las organizaciones piadosas que auxilian con cariño, sin el engorroso interrogatorio, sin importar el nombre, ni la situación económica o el status social, creo que esta medida nos duele a todos desgraciadamente, por ahora es un mal irremediable que nos golpea parejo, esperar una reacción del Senado o del Presidente es una falsa ilusión.Esto también es campaña, los candidatos de todos los bandos cargarán con este estigma en las no muy próximas elecciones, en que cada elector empujado por sus sentimientos tomará su lugar en las filas partidistas, agradecido o resentido aun cuando no haya sido tocado, porque el acuerdo aun cuando no los toque, el puro escuchar el tema y las criticas eriza el nervio de la indignación, ya que revela las verdaderas actitudes partidistas.También puede ser campaña a favor de alguien o en contra de alguien, la desafortunada critica presidencial a la formación que supuestamente se está dando en la muy prestigiada Universidad Nacional Autónoma a los estudiantes que, ya egresados, avalan proyectos neoliberales quiso decir en perjuicio de la nación, puede tener razón en algún caso de excepción, pero el puyazo hirió el corazón de la comunidad universitaria de todo el país, que considera a esta institución como un templo de sabiduría y forjadora de altos valores sociales, humanos y patrióticos.Será que, ante la avalancha y el reagrupamiento de los partidos políticos, esté considerando nuestro guía nacional que a los políticos puede ser que no los una otro político sino algún universitario que esté asomando la cabeza y descalificando a la universidad éste descalifica también al osado, quien sabe, pero se aventó un trompo a la uña con la punta muy filosa.Claro, este escándalo mediático le permite al presidente que todos volteemos a ver qué está pasando en nuestras universidades y con sus egresados, mientras sus delfines se desgarran para exhibirse y utilizar todos los medios posibles para eliminar o desgastar en lo posible a los adversarios.Como en el caso de la Línea Dorada del metro de la ciudad de México en que un dictamen técnico elaborado por una compañía que no es especialista en desastres como el sucedido, es la base para enderezar una serie de acciones civiles y penales, pero ahora es una poderosa arma destructiva de proyectos políticos personales y de grupo.Pero suponiendo que fueron los tornillos deficientes y débiles en la resistencia al peso y a las vibraciones sea la causa, para aparecer como responsables a los constructores y al gobierno en turno, en aquel entonces encabezado por Marcelo Ebrard, o bien si está probado que el desastre se veía venir porque según los vecinos, era predecible por el enorme ruido que provocaba el tren al pasar por ese tramo colapsado y no se hizo nada, no se le dio mantenimiento, luego entonces seria responsabilidad de Claudia Sheinbaum.Más inteligente, el presidente López Obrador, un buen día anunció que Grupo Carso, propiedad de su amigo Carlos Slim, el que no juega vencidas y se porta muy bien, se iba a hacer responsable de la reparación total del tramo colapsado y de la reparación de toda la obra.La sorpresa la da la Jefa de la Fiscalía de aquella ciudad, Doña Ernestina Godoy, quien se encuentra bajo las órdenes de Claudia Sheinbaum, anunciando que se había girado orden de presentación en contra de funcionarios públicos y de representantes del corporativo, lo que seguramente molestó sobremanera al Presidente del Grupo Carso, que debe de haberse inconformado, pues se presumía que no iba a haber persecución penal en contra de los responsables, puesto que se estaba reparando la línea, se había indemnizado a los familiares de los 26 muertos y se estaba indemnizando a los heridos.Claudia parece haber perdido los estribos, siente que la vida se le va con el escándalo y no es de dudarse que por la libre tomó la iniciativa de mover el aparato policiaco para culpar a su más fuerte contendiente, afirman que el carácter que se carga Claudia es de fastidio y de valemadrismo. Inclusive con los actuales ediles de las delegaciones locales de partidos contrarios. Por su parte, el Presidente sorprendió ayer con un tema que no venia al caso por ahora, pero refirió la posible cancelación de la concesión de Teléfonos de México al grupo del ingeniero Slim, Lo que revela que la bronca es mayúscula.En fin, que los delfines se están desgarrando las vestiduras y con ello haciendo difícil y casi imposible el proyecto original del Presidente en la sucesión presidencial, lo que lo obligará a cambiarlo o a moderarlo, aunque aún no es tiempo. Mientras la Alianza Parlamentaria con su nueva adquisición que es el Movimiento Ciudadano si continua sólida, este último se los puede comer a todos, por la presencia de sangre nueva, por su discurso y porque en la pasada elección solo, logró crecer inusitadamente, por lo pronto muchos ojos están muy puestos en Monterrey, donde gobierna un joven carismático e idealista, con las alas bien puestas para volar muy alto. Luis Donaldo Colosio, va a dar mucho que decir, por lo pronto en la huasteca un grupo de jóvenes futurista está volteando a verlo y programan la creación del Círculo Luis Donaldo Colosio, como dicen ellos para comenzar a trabajar.- Por el bien de la causa."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "