Vamos bien

El panorama será optimista o será crítico, en la medida en que nuestro líder, el Presidente de la República, tenga la capacidad de manejar la grave crisis por la que atraviesa el país y también la sensibilidad para acomodarse a las difíciles circunstancias por las que atraviesa el mundo, cuyos efectos pueden servir para hundirnos o para sacarnos adelante si se acomoda del lado correcto y aprovecha las coyunturas que le presentan los diferentes escenarios políticos y económicos.A la incontenible violencia heredada, que se incrementa cada día en todo el país con fusilamientos, masacres, desalojos masivos de pueblos que tienen que migrar por las amenazas violentas y los horrendos del crimen organizado para apoderarse de regiones en los que ejercen el poder como aquellos viejos caciques de horca y cuchillo, que los campesinos padecieron en los siglos pasados, la cruel y despiadada disputa del mercado de la droga que cotidianamente enfrentan los carteles con crímenes que cometen con una crueldad inenarrable en contra de sus rivales, causando pánico y zozobra entre la inerme población civil, causándole la natural angustia y preocupación.A todo esto habría que sumarle el grave deterioro por el que atraviesa el sistema de salud, que ha dejado y provoca la secuela de la pandemia que nos asola por más que tratemos de ocultarla con cifras maquilladas y con el ilusorio y engañoso juego de colores en los semáforos que se le ponen a cada Estado, región o municipio, la gente se sigue enfermando y muriendo por los contagios del letal coronavirus.Aunque hay que ser sinceros, esta es una responsabilidad individual que cada uno tiene de cuidarse y no hay actividad por extraño o chusco que parezca que no pueda desarrollarse estando debidamente protegidos, pero todo se lo dejamos al destino, sin estar preparados para enfrentar las consecuencias.Más grave sin embargo resulta el desabasto de medicinas, la ausencia de médicos y enfermeras, la postergación a la atención de enfermedades profesionales, la demora en la práctica de operaciones programadas y lo más lamentable, la falta de medicinas para los niños con cáncer, que sufren el mismo fuego ardiente que les provoca el cáncer en su organismo, similar a la que por una imprevisión padecieron los 49 niños de la guardería ABC, cuyos infantiles cuerpos fueron consumidos por el fuego atroz del descuido, pero eso fue en el pasado.Nos consta, el presidente López Obrador ha puesto el mayor de los empeños para resolver el problema del desabasto médico, se ha preocupado como nadie de la salud del pueblo, tarea en la que ha inmiscuido inclusive al Ejército, pero algo falla que el problema se agudiza y parece irresoluble, tal parece que en el gabinete presidencial existiera realmente un complot para exhibirlo, fallan los laboratorios en el suministro puntual, falla la distribución siempre tardía, la medicina particular cara como nunca.El Presidente está consciente que sin salud no hay bienestar y debe de obligar al sector a tomar medidas drásticas para satisfacer las necesidades de la población, y nadie vería mal que su partido se inmiscuyera y sin exclusiones ni preferencias vigilara que se mejorara el servicio en todas las áreas.Las drogas también son un problema de salud y la violencia que genera por el pleito de plazas debe de cesar, el dueño de las plazas debe de ser el Estado que debe de desplazar a todos los grupos criminales, legalizando todo el espectro de la droga comenzando por la mariguana, que debe de expenderse como se hace en gran parte del mundo mediante estanquillos automáticos propiedad del Estado, quien los administra y surte, imponiendo reglas y requisitos con tarjetas de identidad que se otorgan a cada consumidor registrado, que debe de ser mayor de edad y tener un modo honesto de vivir, además de que es obligatorio consumirla en privado, so pena de retirarle el permiso para adquirirla, además lleva un control estricto de la cantidad que cada uno adquiere, para comenzar a largo plazo se termina paulatinamente el narcomenudeo, cuyos miembros son los más sacrificados.Por si faltara poco, nos acomete el flagelo de la indeseada inflación, consecuencia de la mala temporada por la que atraviesa la agricultura y la ganadería, por si fuera poco la falta de suministros oportunos para la industria en general, que en algunos casos se ha paralizado por falta de estos, agravado por el coletazo de la guerra de Ucrania, a cuya única reunión hasta ahora por parte de la Organización militar del Tratado del Atlántico del Norte ha sido sumamente cauta, pero por el aislamiento económico que le han impuesto a Rusia esperan una reacción generosa por parte del Presidente Putin, que no la va a tener, hasta que Ucrania se comprometa a no ingresar a la OTAN y que le reconozca las repúblicas independientes.Mientras tanto, recordemos que la Segunda Guerra Mundial salvo la expropiación petrolera, reactivó la economía nacional, gracias a la inteligencia estratégica del entonces presidente Manuel Ávila Camacho y su asesor ejecutivo el General Lázaro Cárdenas, quien siempre estuvo cerca de Ávila Camacho a quien escuchaba y hacia caso de sus consejos, esta dupla que reflejaba la unidad nacional, por la sencillez del General Cárdenas, quien inclusive aceptó el puesto de Secretario de la Defensa Nacional a pesar de que ya había sido Presidente.Ávila Camacho, ante la insistente intención de los Estados Unidos por cuidar sus costas en el pacifico después de la invasión histórica de Pearl Harbor por parte de los ejércitos japoneses, nombró mediante decreto al general Cárdenas como Comandante General de la Región General del Pacifico.Fue en esa época en que los trabajadores mexicanos entraron en jauja con la mano de obra en las fábricas de armas y en la industria militar mientras los productores rurales se convirtieron en los grandes proveedores, grandes regiones de México se convirtieron en maquiladores de ropa como uniformes militares y botas.Nuestro Presidente podría tomar como estilo de gobernar aquella famosa anécdota que se hizo del estilo diplomático de Luis Echeverría, quien era calificado de izquierda debido al equipo cercano de colaboradores que tenia, prevalecía la guerra fría y éramos los adalides de los países del tercer mundo como bloque antiimperialista, tomábamos ron Habana Club y fumábamos habanos, la guerrilla estaba en su apogeo, pues bien, platican que en una cumbre mundial en que los bloques políticos se compactaban con las posiciones de sus líderes realizándose para el efecto reuniones secretas de la izquierda y de la derecha, cuando el conductor le preguntó hacia dónde le daba, platican que Echeverría le dijo, ponga las direccionales hacia la izquierda pero dele a la derecha. Pero si México llegase a tomar un rumbo equivocado de hostilidad a nuestro vecino, nos hundiremos.Volviendo a nuestros problemas, muy graves y delicados son las inmoralidades que se filtraron respecto de la llamada del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre el supuesto control que ejerce sobre algunos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dijo lo apoyarán para que no pase una resolución en contra por el problema que tiene con su familia política.Tenga razón o no, cierto o falso, nos revela el peso del poder el tráfico de influencias que se ejerce desde los altos mandos sobre el más alto tribunal del país, no es tanta la indignación del Fiscal para exigir que se haga justicia a su hermano, que ya fue a ver cuando estaba supuestamente abandonado con llagas en su cuerpo producto de la postración, sino que en el fondo, se afirma, que el difunto Federico su hermano era realmente su prestanombres para cuentas en paraísos fiscales y varias propiedades inmobiliarias en el extranjero, el caso es que al incriminar a su familia política les quita la posibilidad de heredar y le posibilita recuperar todos sus bienes porque el difunto no tuvo hijos.La resolución que dicte la corte será controvertida, pero esperamos que sea muy apegada a derecho y totalmente ajena a las presiones mediáticas, lo lamentable es que aun cuando tenga razón, el Presidente haga suyo el problema y se sume a Gertz, cuando debería de dejar a la suprema que decida, porque toda la basura que se eche en este caso del fiscal espiado, indudablemente que tiene un interés político, lo cuestionable, es lo que no se sabe, si es que viene de adentro de los adversarios internos o es de afuera de los enemigos del presidente.Porque se requiere del más alto equipo de tecnología para espiar a un personaje del tamaño del Fiscal General, no es una tecnología común, no se piense que el Fiscal usa de esos telefonitos que usamos el común de los mortales, o que él ignora que lo puedan espiar y no se prevenga o no se proteja, ellos utilizan aparatos sofisticados de comunicación, especiales para que no se les presenten estos eventos.Después de esta experiencia, querido amigo, tenga mucho cuidado de lo que dice y opina por estos medios porque por cualquier cosa lo pueden balconear y gacho, para romper la armonía en su entorno familiar, en su círculo social, o en su medio político, así es que mejor lo platicamos en el café con los celulares apagados.Finalmente alegrémonos, ya viene la primavera y con ella el florecimiento esplendido de toda la creación, pronto tendremos mucho aguacate, limón, maíz, carne, calabacitas, chayotes, huevo, chiles a mejor precio que el de ahora, gracias a la generosidad de la estación que es pródiga en todos los sentidos, pero reconozcamos que también es gracias al Presidente que admirablemente sostiene el precio de los combustibles por debajo de su precio real, tanto que los consumidores de la frontera los de aquel lado vienen a abastecerse a México porque aquí encuentran más barata la gasolina cuando ellos la producen, lo cierto es que si el Presidente por razones económicas comprensibles tiene que aumentar el costo, las consecuencias serían fatales, se provocaría una inflación galopante e imparable imagínese la gasolina a 30.00, a cómo el pasaje, a cómo el transporte de mercancías, cuál sería su costo en el mercado, o el precio real del gas, a cómo la tortilla, cuál sería el costo de preparar nuestros alimentos, simplemente el precio que tendrían que costar los tacos y otros alimentos, ojalá y su prudencia, su habilidad y su conciencia le permita adelgazar el tesoro del Estado para que podamos resistir y aguantar el vendaval de la crisis hasta donde se pueda, los indicativos son buenos, tanto que el peso se sostiene y se fortalece frente al dólar, ojalá no sea ilusionismo económico, pero fuera de los ataques a los comunicadores por estas políticas y por muchas cosas más, me cae, que me cae bien.- por el bien de la causa."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "