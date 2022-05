Es sumamente lamentable la situación que se vive en Radio UV. Su “director” el señor Edgar Onofre, que en realidad es algo como “encargado”, ya que no existe el cargo de “director”, amén de un irascible carácter, una terrible irresponsabilidad: cierra su puerta de la oficina a las ocho en punto de la noche. Una noche casi me deja encerrada, le estaba hablando y él pues ya se había levantado de su silla del escritorio y salía con tanta prisa que casi no reparó en que yo aún estaba dentro de la oficina.No puedo entender (aunque sí sé de donde nace su coraje contra mi) su negativa actitud para que yo ocupe y desempeñe el trabajo que hago en Radio UV; hace veinte años.Entre las pruebas de mi trabajo existen en RUV: Las grabaciones de dos radionovelas que realicé con el apoyo incondicional y desinteresado de mis compañeros y amigos de Teatro UV.Informo que cumplo mi horario de “trabajo” asisto al edificio y me quedo a contemplar las bonitas plantas que hay en el patio.De entrada, me solicitó el inscribirme en Radio UV, como aspirante. Lo que indica dos cosas, que desconoce por completo lo que tiene a su cargoTengo un serio temor y es: ya le entregué al señor Onofre una serie de documentos que contienen mi historial laboral, y no sé qué ha sido de ellos. Y agregué—a petición suya—toda la documentación correspondiente, de la cual nunca he vuelto a tener razón.En fin, espero que a quien corresponda arreglar este entuerto cometido por el señor Onofre, aclare el panorama y yo pueda ocupar mis tiempos de programación.El material entregado al señor Onofre, incluye formatos de los programas que le entregué.Solicito a Ud. que, en su carácter de Directora de Comunicación social, ponga las cosas en orden. Segura estoy que el señor Edgar Onofre, no tiene la mínima idea de lo que corresponde a su “puesto” hacer.--------En otro tema; me parece correcto el hecho de que se controle la cantidad de aspirantes a ingresar a las distintas carreras que ofrece la UV; hay varias opciones que son valiosas en otros espacios."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "